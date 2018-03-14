رئيس الوزراء اليابانى يدرس فكرة لقاء زعيم كوريا الشمالية







(أ ف ب)

أفادت وسائل إعلام يابانية اليوم الأربعاء، بأن الحكومة اليابانية تدرس فكرة عقد قمة بين رئيسها شيزو آبى والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى معلومة إذا ما تأكدت تعنى تحولا فى موقف طوكيو التى ظل موقفها حتى اليوم صارما إزاء بيونج يانج.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مصادر فى الحكومة أن طوكيو تريد "تحقيق تقدم فى مسألة خطف بيونج يانج مواطنين يابانيين فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي".

بدورها أوردت وكالة جيجى للأنباء معلومات مماثلة، مشيرة إلى أن اليابان التى تتصدى بقوة لبرامج كوريا الشمالية النووية والبالستية تخشى تهميشها إذا ما قطعت المفاوضات بين الكوريتين وبين واشنطن و بيونج يانج شوطا.