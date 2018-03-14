رئيس الوزراء اليابانى يدرس فكرة لقاء زعيم كوريا الشمالية

رئيس الوزراء اليابانى يدرس فكرة لقاء زعيم كوريا الشماليةالأربعاء، 14 مارس 2018 07:13 ص
رئيس الوزراء اليابانى شنزوا آبي
(أ ف ب)
إضافة تعليق
أفادت وسائل إعلام يابانية اليوم الأربعاء، بأن الحكومة اليابانية تدرس فكرة عقد قمة بين رئيسها شيزو آبى والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى معلومة إذا ما تأكدت تعنى تحولا فى موقف طوكيو التى ظل موقفها حتى اليوم صارما إزاء بيونج يانج.
ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مصادر فى الحكومة أن طوكيو تريد "تحقيق تقدم فى مسألة خطف بيونج يانج مواطنين يابانيين فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي".
بدورها أوردت وكالة جيجى للأنباء معلومات مماثلة، مشيرة إلى أن اليابان التى تتصدى بقوة لبرامج كوريا الشمالية النووية والبالستية تخشى تهميشها إذا ما قطعت المفاوضات بين الكوريتين وبين واشنطن و بيونج يانج شوطا.
إضافة تعليق
التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة
انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة