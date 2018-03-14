رئيس الفلبين يعلن انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية

رئيس الفلبين يعلن انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدوليةالأربعاء، 14 مارس 2018 09:08 ص
الرئيس الفلبينى
(أ ف ب)
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أعلن الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، اليوم الأربعاء، انسحاب الأرخبيل من المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية التى تنظر فى سياسته التى أفضت إلى سقوط عدد من القتلى فى إطار مكافحة المخدرات، وقال دوتيرتى فى بيان "أعلن أن الفلبين ألغت مصادقتها على اتفاقية روما بمفعول فورى".
وقال دوتيرتى فى تصريح سابق إنه لا يوجد أى احتمال لمثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنه لن يكون من حقها قانونا توجيه اتهامات له "ولا بعد مليون سنة".
وقدم محامى فلبينى شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية يتهم فيها دوتيرتى بجعل القتل "أفضل وسيلة" فى حربه المستمرة منذ 19 شهرا على المخدرات.
وقالت المحكمة الشهر الماضى إنها بدأت عملية فحص أولية لتحديد مدى اختصاصها وعما إذا كانت هناك جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت.
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