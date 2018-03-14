video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 08:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر: نشجع الدولة على دعم منظمات المجتمع المدنى

الأربعاء، 14 مارس 2018 07:22 م
رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر: نشجع الدولة على دعم منظمات المجتمع المدنى القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر





سارة علام - تصوير حسن محمد
إضافة تعليق

أكد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، مدير الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية يريد أن يشجع الدولة على المضي قدمًا في دعم منظمات المجتمع المدنى.

 

وقال فى مستهل كلمته بندوة مصر التى نحلم بها: لا أريد أن أعيش فى نطاق ضيق ولكننا نبحث عن رؤية أكثر رحابة واتساعًا لمستقبل هذا البلد، ونريد أن نقدم رؤية لمصر التى نحلم بها.

 

وتابع: "حضرت الفطار الرئاسى الذى نظمه الرئيس ترامب فى أمريكا والتقيت مدير مكتب مصر في الخارجية الأمريكية، وتحدثت عن أوضاع المسيحيين فى مصر والتحسن الإيجابي الذى تشهده، وقبلها قدمت محاضرة فى كلية لاهوت أمريكية عن أوضاع المسيحيين فى دول الربيع العربى ولكن الصحافة كتبته بعنوان أوضاع المسيحيين بعد الانقلاب رغم إنني تحدثت عن المسيحيين بعد ثورتين".

 

واستكمل: نتائج هذا اللقاء الفكرى سنرسله لرئاسة الجمهورية ونجيب على السؤال كيف يفكر المجتمع المدنى والمثقفين فى مستقبل مصر.

ندوة مصر التى نحلم بها (1)

 

ندوة مصر التى نحلم بها (2)
 

 

ندوة مصر التى نحلم بها (3)
 

 

ندوة مصر التى نحلم بها (4)
 

 

ندوة مصر التى نحلم بها (5)
 

 

ندوة مصر التى نحلم بها (6)

 

ندوة مصر التى نحلم بها (7)

 

ندوة مصر التى نحلم بها (8)
 

 

ندوة مصر التى نحلم بها (9)
 

 

ندوة مصر التى نحلم بها (10)

 

ندوة مصر التى نحلم بها (11)

 

ندوة مصر التى نحلم بها (12)

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية لسفير الحريات الدينية الأمريكى: مصر تواجه حربا شرسة ضد الإرهاب وقانون بناء الكنائس خطوة إيجابية.. ويؤكد: السوشيال ميديا تشوه صورة الدولة بالخارج ونحن فى طريق المواطنة والقانون

اندريه زكي

المجتمع المدني

ندوة مصر التي نحلم بها




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة