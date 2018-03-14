رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر: نشجع الدولة على دعم منظمات المجتمع المدنى







سارة علام - تصوير حسن محمد

أكد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، مدير الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية يريد أن يشجع الدولة على المضي قدمًا في دعم منظمات المجتمع المدنى.

وقال فى مستهل كلمته بندوة مصر التى نحلم بها: لا أريد أن أعيش فى نطاق ضيق ولكننا نبحث عن رؤية أكثر رحابة واتساعًا لمستقبل هذا البلد، ونريد أن نقدم رؤية لمصر التى نحلم بها.

وتابع: "حضرت الفطار الرئاسى الذى نظمه الرئيس ترامب فى أمريكا والتقيت مدير مكتب مصر في الخارجية الأمريكية، وتحدثت عن أوضاع المسيحيين فى مصر والتحسن الإيجابي الذى تشهده، وقبلها قدمت محاضرة فى كلية لاهوت أمريكية عن أوضاع المسيحيين فى دول الربيع العربى ولكن الصحافة كتبته بعنوان أوضاع المسيحيين بعد الانقلاب رغم إنني تحدثت عن المسيحيين بعد ثورتين".

واستكمل: نتائج هذا اللقاء الفكرى سنرسله لرئاسة الجمهورية ونجيب على السؤال كيف يفكر المجتمع المدنى والمثقفين فى مستقبل مصر.























