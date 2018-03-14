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الأربعاء، 14 مارس 2018 03:49 م
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رئيس الجمعية المصرية لأمراض السرطان يطالب بحملة قومية لمكافحة التدخين

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:46 م
رئيس الجمعية المصرية لأمراض السرطان يطالب بحملة قومية لمكافحة التدخين الدكتور عماد حمادة رئيس مركز قصر العينى لعلاج الأورام





كتبت أمل علام تصوير محمود فخرى
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قال الدكتور محمد لطيف، عميد المعهد القومى للأورام، رئيس اللجنة العليا للأورام، إنه فى علاج الأورام نفتخر أن نكون فريقا واحدًا يجمع جميع أقسام ومراكز الأورام فى مختلف المحافظات، وقريبا سيتم تجديد الخطوط الاسترشادية لعام 2018 والإعلان عنها.

 

من جانبه قال الدكتور حسين خالد، أستاذ علاج الأورام بمعهد الأورام القومى، وزير التعليم العالى الأسبق، إن هناك تكامل بين جميع الكليات المتخصصة فى علاج الأورام لتنفيذ استراتيجيات مكافحة الأورام، موضحًا أن الدكتور محمد لطيف رئيس اللجنة العليا لمكافحة الأورام، وأعضاء اللجنة يقومون بجهود كبيرة من أجل تحديث الخطوط الاسترشادية لعلاج الأورام، لتعميمها على جميع الأطباء لعلاج المرضى.

 

وأكد الدكتور عماد حمادة رئيس مركز قصر العينى لعلاج الأورام، على أنه سيتم عقد جلسة خاصة جلسة لأفضل بحث، وهناك ورشة عمل للتمريض، ومحاضرة كاملة عن التغذية، ومدى تأثير الطعام على مرضى السرطان، وأنواع الأغذية المناسبة لحالتهم، والأطعمة الممنوعة التى تساعد فى الاصابة بالسرطان.

 

من جانبه قال الدكتور مصطفى الصيرفى أستاذ طب الأورام، ورئيس الجمعية المصرية لأمراض السرطان، أنه يمكن اكتشاف المرض مبكرا، كما يمكن الوقاية من هذا المرض وأهمها التدخين، والتلوث .

 

وقال نطالب من خلال الجمعية المصرية لأمراض السرطان باعتبارها من أقدم الجمعيات بزيادة الوعى بالأورام، وكيفية الوقاية من هذا المرض، ونطالب بحملة قومية لمكافحة التدخين تحت رعاية وزارة الصحة، وخصوصا أن النساء أصبحن يدخن أيضا، ويجب أن نتبنى هذه الحملة للتركيز على الأسباب التى تؤدى للإصابة بهذا المرض.

 

جدير بالذكر أنه تم تكريم المرحوم الدكتور هشام عاطف أستاذ، ورئيس مركز قصر العينى لعلاج الأورام السابق، وذلك بتخصيص جائزة لأفضل بحث يحمل اسمه قيمتها 10 آلاف جنيه.


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