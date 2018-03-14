رئيس الأكاديمية المصرية للحاسبات بطنطا: "لولا السيسى لضاعت مصر"الأربعاء، 14 مارس 2018 09:35 م
الدكتور أحمد خميس رئيس الأكاديمية المصرية للحاسبات بطنطا
دمياط عبده عبد البارى
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قال الدكتور أحمد خميس رئيس الأكاديمية المصرية للحاسبات بطنطا، أن هذا المؤتمر أقيم برغبة أهالى البراشية، ونقلوا لى رغبتهم فى عقد مؤتمرا كبيرا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، "ولكننى بحب مصر وأحب الاستقرار والتنمية، وخاصة بعدما رأيت اليمن ضاعت وسوريا ضاعت وليبيا ضاعت والله لولاك يا سيسى لضاعت مصر".
وتابع قائلا، أنا لست طامعا فى منصب، ولن أترشح لأى منصب لأننى قد فاتنى الأرض، ويكفى أن القائد عبد الفتاح السيسى قد حمى مصر من الانهيار، وسط ما يحاط بنا من مؤامرات، ومشروع تقسيم مصر موجود.
مضيفا، السيسى الشاب المصرى الأصيل وابن الريف، والذى حمى مصر يستحق أن ننزل بالآلاف لتأييده يوم 27 و27 و28 من أجل توجيه رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصرى ملتف حول قائده.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى تنظمه حملة «أنت الأمل»، لدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذى يقام بقرية البراشية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، بحضور لفيف من رجال السياسة والعلم والدين والإعلام والفن، وفى مقدمتهم الدكتور حسن راتب رئيس جامعة سيناء وقناة المحور.
وتأتى إقامة المؤتمر فى إطار تحفيز الجماهير للنزول والمشاركة الفعالة فى الانتخابات المقبلة ومن خلال عرض الإنجازات الكبيرة التى قدمها الرئيس السيسى خلال الولاية الأولى لرئاسته.
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