رئيس اتحاد الغرف التجارية : سأدعم السيسى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية







الإسكندرية - هناء أبو العز

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشاركة فى انتخابات رئاسة الجمهورية تؤكد للعالم أجمع أن أبناء مصر على قلب رجل واحد لاستكمال مسيرة الاقتصاد والتنمية، مطالبا رجال الصناعة بمنح أجازات للعمال خلال أيام الانتخابات وتوفير وسائل نقل لهم للمراكز الانتخابية.

وأضاف فى كلمته ظهر اليوم، بالمؤتمر الذى عقدته الغرفة التجارية بمشاركة عدد من رجال الصناعة والأعمال، وبحضور مجموعة من النواب،أن مجتمع الأعمال ممثلا باتحادى الغرف التجارية والصناعات ساهما بشكل كبير في الثورة التشريعية التي تشهدها مصر منذ 4 سنوات والتي ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادى الذي نعيشه حاليا.

ولفت الوكيل الي أن منظمات الأعمال قامت بدراسة مشاريع القوانين مع المتخصصين،علاوة على المشاركة في جلسات الاستماع بمختلف اللجان بمجلس النواب وقال تم الاخذ بالعديد من التعديلات التى تقدمنا بها، وأشاد بالجهود التي بذلها البرلمان لازالة التشريعات البالية والمعوقة التي طالما عاني منها مجتمع الاعمال والتي كان لها تأثيرها المباشر في حجب الاستثمارات .