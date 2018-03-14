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رئيسة وزراء بريطانيا تنصح مواطنيها مراجعة وزارة الخارجية قبل السفر إلى روسيا

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:57 م
رئيسة وزراء بريطانيا تنصح مواطنيها مراجعة وزارة الخارجية قبل السفر إلى روسيا رئيسة وزراء بريطانية تيريزا ماى





وكالات الأنباء
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نصحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم الأربعاء، مواطنيها الراغبين فى السفر إلى روسيا بمراجعة وزارة الخارجية البريطانية أولًا، وذلك حسب خبر عاجل، نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

ومن جهتها، حذرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، رعاياها الراغبين فى التوجه إلى روسيا من مخاطر التعرض لمضايقات بعد تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسى السابق فى إنجلترا.

وكتبت الوزارة - التى غيرت بعد ظهر الأربعاء نصائحها للمسافرين على موقعها الالكترونى - "بسبب التوتر السياسى المتزايد بين بريطانيا وروسيا، يجب أن تكونوا يقظين إزاء مشاعر محتملة مناهضة للبريطانيين ومضايقات فى هذا الوقت، وينصح بالتيقظ وتجنب التعليق علنا على التطورات السياسية الأخيرة". (تحديث)

وكانت تيريزا ماى، أعلنت، اليوم الأربعاء، عدم حضور أى فرد من العائلة المالكة أو وزراء مباريات كأس العالم لكرة القدم فى روسيا هذا الصيف بعدما حملت روسيا مسئولية الهجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسى سابق فى بريطانيا.

وقالت  تيريزا ماى، أمام النواب البريطانيين فى معرض إعلانها تعليق العلاقات الثنائية بين لندن وموسكو، "لن يكون هناك حضور من قبل وزراء أو بالطبع أفراد من العائلة المالكة خلال كأس العالم هذا الصيف فى روسيا"، وأضافت أن لندن ستلغى اجتماع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى بريطانيا.

وأكدت ماى، أن بلادها ستعلق كل الاتصالات الثنائية المقررة على مستوى عال مع روسيا، وأضافت ماي "ليس هناك استنتاج سوى أن الدولة الروسية هي التي تتحمل اللوم عن الشروع في قتل السيد سكريبال وابنته وتهديد أرواح مواطنين بريطانيين آخرين في سالزبرى"، وتابعت "هذا يشكل استخدام غير مشروع للقوة من جانب الدولة الروسية ضد المملكة المتحدة".


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد خنازير العصابة الشيطانية الصهيوانجلزية

#حكومة العصابة الصهيوانجليزية اتجننت#

المفروض الشعب الانجليزي يقوم بنتفاضة ضد الحكومة القذرة المرتزقة للعصابة الشيطانية الصهيونية اعداء البشرية و السلام العالمي اذا كنتم تريدون الخير لانجلترا

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