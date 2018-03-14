رئيسة القومى للمرأة: مصر اتخذت خطوات إيجابية نحو إقرار المواطنة وحقوق المرأة







كتب محمود راغب

التقت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة ، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية، دوبرافاكا سيمونوفيتش المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنى بقضايا العنف ضد المرأة، على هامش اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن مصر اتخذت خطوات إيجابية نحو إقرار المواطنة وحقوق المرأة بصدور دستور مصر 2014، الذى تضمن 21 مادة أنصفت المرأة المصرية ولعل أهمها المادة ( 11 ) والتى تضمن أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وفى مجال مكافحة العنف ضد المرأة، أشارت رئيسة المجلس إلى أنه تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسى وتجريم حرمان المرأة من الميراث ، كما شهِد عام 2015 إطلاق 3 استراتيجيات وطنية، هى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، ولا يزال العمل مستمراً لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف ، كما استحدثت وزارة الداخلية وحدة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة بجميع المديريات ، وتم إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى (14) جامعة من إجمالى (24) جامعة حكومية، وتضم مصر 9 دور استضافة للسيدات ضحايا العنف.

وفيما يتعلق بقضية الزواج المبكر ، أشارت الدكتورة مايا مرسى الى أن مصر بها 118,000 حالة زواج مبكر ، ويعمل المجلس على تشديد العقوبة على زواج القاصرات ، موضحه أن سن الزواج بمصر هو 18 عام .

وأضافت رئيسة المجلس أن استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي أقرها السيد الرئيس وثيقة العمل للاعوام القادمة تشمل محور خاص بحماية السيدات من كافة اشكال العنف ضج المرأة ، كما اشارت الى ان المجلس يضم مكتبا لتلقي شكاوى المرأة ومتابعة حلها فى حالة تعرضها لأي نوع من أنواع الظلم أو التمييز ضدها سواء فى الحياة العامة أو الشخصية.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسى الى جهود المجلس فى مجال التوعية ، حيث تم اطلاق احدي اكبر الحملات في مصر وهي حملة طرق الأبواب بجميع محافظات مصر ،وتستهدف التواصل مع السيدات في المنازل خاصة بالمناطق الريفية وتوعيتهن بالقضايا المجتمعية ،ووصل عدد المستهدفات 1,102,431 مستفيدة ب عدد 991 قرية بال27 محافظة ، خلال عام 2017 ، فضلا عن إطلاق أكبر حملة لتمكين المرأة "حملة التاء المربوطة سر قوتك" والتي وصل عدد متابعيها الى 61 مليون متابع ومتابعة ، والتي كان من أهم رسائلها هي القضاء علي العنف ضد المرأة ، لافته الى ان المجلس يعمل ايضا علي دمج الرجال والشباب ، حيث تم اطلاق حملة لاني رجل التى حققت 7 مليون مشاهدة ، كما اطلق المجلس حملة ال16 يوم من الانشطة لمكافحة العنف ضد المرأة للعام الثانى على التوالى التى تتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بهدف رفع وعى المجتمعات المحلية بخطورة العنف الممارس ضد الإناث، وحشد الناس فى الأماكن العامة وتوعيتهم فيما يخص هذا الأمر .

كما يضم المجلس منتـــدى منظمـــات المجتمـــع المدني الذى يناقش العديد من القضايا التي تتعلق بتمكين المرأه ، ويعمل المنتدي بآليه المشاركه، وقد شارك 180 جمعية أهلية في كتابة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، ولدي المجلس 27 فرع والتي تعد اذرع المجلس بالمحافظات.

وفى كلمة السفير أحمد إيهاب جمال الدين أشار إلى إعلان الرئيس عام2017 للمراة المصرية، ودعا السيدة دوبرافاكا سيمونوفيتش لزيارة مصر ، ومناقشة سبل عقد مؤتمر حول موضوعات حقوق المرأة بمصر، بهدف تبادل الخبرات، مشيدا بجهود المجلس القومى للمرأة فى مجال النهوض بأوضاع المرأة المصرية بشكل عام وحماية المرأة من جميع اشكال العنف بشكل خاص.

وأشادت دوبرافاكا سيمونوفيتش بالانجازات التى حققتها مصر فى ملف المرأة، معربة عن تطلعها لزيارة مصر قريبا لتبادل الخبرات ، ولتوثيق التجارب الإيجابية للبلاد وكخطوة لتشجيع الدول الأخري أن تحذو حذو الدول التى تحرز تقدم فى ملف حقوق المرأة .

تجدر الإشارة إلى أن المجلس القومى للمرأة يشارك فى اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المرأة بنيويورك، حيث يمثل مصر وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس ويضم فى عضويته ممثلين عن وزارة الخارجية وعلى رأسهم السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية للشؤون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية، وتتناول هذه الدورة موضوع "الفرص والتحديات التى تواجه المرأة والفتاة الريفية ".