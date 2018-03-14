رئيسة القومى للمرأة تلتقى وزيرة الدولة للمساواة بين الرجال والنساء بفرنسا







كتب محمود راغب

التقت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، بمارلين شيابا وزيرة الدولة المكلفة بالمساواة بين الرجال والنساء بفرنسا، على هامش اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وحضر اللقاء فاطمة الزهراء حسن سكرتير أول بالبعثة المصرية.

وأشادت الوزيرة الفرنسية بالانجازات التى قامت بها مصر، لتمكين المرأة، خاصة فى مجال التمكين الاقتصادى، وتبادلت الدكتورة مايا مرسى والوزيرة الفرنسية الدعوة لزيارة البلدين، لتبادل ونقل الخبرات بين البلدين فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس القومى للمرأة يشارك فى اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المرأة بنيويورك، حيث يمثل مصر وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس ويضم فى عضويته ممثلين عن وزارة الخارجية وعلى رأسهم السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية للشؤون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية، وتتناول هذه الدورة موضوع "الفرص والتحديات التى تواجه المرأة والفتاه الريفية ".