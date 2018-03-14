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دير الأنبا موسى بالعلمين يقبل ثلاثة رهبان جدد ويمنح راهبًا درجة قس

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:14 م
دير الأنبا موسى بالعلمين يقبل ثلاثة رهبان جدد ويمنح راهبًا درجة قس دير الانبا موسى بالعلمين





سارة علام
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أعلن دير القديس الأنبا موسى الأسود بطريق العلمين عن منح أحد رهبان الدير درجة القس، كما قبل الدير ثلاثة رهبان جدد من طالبي الرهبنة  بعد اجتيازهم فترة الاختبار المقررة.

 

وذكر بيان رسمي صادر عن الكنيسة اليوم، أن طقس سيامة (تعيين) القس قد تم بصلوات من آباء الكنيسة الأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة وتوابعها والمشرف على الدير، و = الأنبا دانيال أسقف المعادي، والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت

وتابع البيان: القس الجديد هو الراهب القس شنوده آفا موسى ،أما الرهبان الجدد فهم، الراهب مكاريوس آفا موسى، والراهب يوحنا آفا موسى، الراهب أرسانيوس آفا موسى.

في سياق أخر، نظمت جمعية أبناء البابا شنودة بنيوجيرسي، احتفالية بمناسبة الذكرى السادسة لوفاة البابا شنودة الثالث، حضرها من آباء  الكنيسة الأنبا بطرس الأسقف العام والأنبا ديفيد أسقف نيويورك والأنبا أنجيلوس النائب البابوى بنيوجيرسي وعدد من الآباء الكهنة، كما حضر الاحتفالية السفير هشام النقيب قنصل مصر بنيويورك، ومندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة السفير محمد إدريس 

 

 

 


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