دونالد ترامب: ننفق على جيشنا أكثر من أى دولة على الإطلاق







كتب: أحمد علوى

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التزامه بتحديث جيش بلاده والاستثمار فيه، قائلا إنه يجرى حاليا "أكبر" عملية تعزيز عسكرى فى الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس الراحل رونالد ريجان.

وقال ترامب فى كلمة ألقاها فى قاعدة (ميرامار) الجوية التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية بولاية كاليفورنيا أمس الثلاثاء، "أننا نقوم حاليا بأكبر عملية تعزيز عسكرى منذ عهد رونالد ريجان وإحدى أكبر عمليات التعزيز العسكرى التى شهدناها فى تاريخ أمتنا على الإطلاق.

وأشار فى هذا السياق إلى أن الاتفاق الذى توصلت إليه إدارته مع الكونجرس أخيرا بشأن الموازنة للعامين القادمين سيوفر 700 مليار دولار لإنفاقها فى مجال الدفاع خلال العام الجارى إلى جانب 716 مليار دولار خلال العام المقبل.

ووصفه ترامب بأنه الإنفاق "الأكبر على الإطلاق" فى تاريخ الولايات المتحدة وأكثر بكثير من إنفاق أى دولة أخرى على الإطلاق.

ورغم أن مسألة زيادة الإنفاق العسكرى الأمريكى أمرا ليس مستغربا، فقد زاد كل الرؤساء الأمريكيين الإنفاق العسكرى بهدف الإيفاء بمتطلبات للمهمات الخاصة للقوات الأمريكىة، مثلما فعل جيمى كارتر عندما وسع العمليات فى الخليج العربى ورونالد ريجان الذى وسع سباق التسلح مع الاتحاد السوفيتى وجورج بوش الابن عندما شن الحربين على العراق وأفغانستان.