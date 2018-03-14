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دخول وخروج 26 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:43 م
دخول وخروج 26 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة سفينة حاويات - ارشيفية





بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،اليوم الأربعاء،عن دخول وخروج 26 سفينة، خلال 24 ساعة.
 
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .
 
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة ABDUL.G القادمة من تركيا والتى ترفع علم كومورس والتى يبلغ طولها 93 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3920 طن رخام بالميناء .
 
ويتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المتتظر دخول سفينتين، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .
 
 
 

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