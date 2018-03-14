دخول وخروج 26 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،اليوم الأربعاء،عن دخول وخروج 26 سفينة، خلال 24 ساعة.

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة ABDUL.G القادمة من تركيا والتى ترفع علم كومورس والتى يبلغ طولها 93 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3920 طن رخام بالميناء .

ويتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المتتظر دخول سفينتين، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .