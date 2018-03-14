دخول وخروج 26 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

دخول وخروج 26 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعةالأربعاء، 14 مارس 2018 01:43 م
سفينة حاويات - ارشيفية
بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،اليوم الأربعاء،عن دخول وخروج 26 سفينة، خلال 24 ساعة.
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة ABDUL.G القادمة من تركيا والتى ترفع علم كومورس والتى يبلغ طولها 93 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3920 طن رخام بالميناء .
ويتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المتتظر دخول سفينتين، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .
إضافة تعليق
هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب
صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة