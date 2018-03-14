دبلوماسى روسى: لا توجد علاقة بين إقالة تيلرسون وتسميم الجاسوس الروسى السابق







موسكو (أ ش أ)

قال سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبى فلاديمير تشيجوف، إن إقالة وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون لا علاقة لها بتسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى مدينة ساليزبرى البريطانية.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء، عن تشيزهوف قوله - فى تصريحات صحفية - أولا : أنا على اقتناع بأن إقالة (ريكس تيلرسون) من منصب وزير الخارجية الأمريكى ليس لها علاقة بقضية (سكريبال).. وثانيا: لا خلفية لدى لتوقع أن يتخذ خلفه نهجا أكثر اعتدالا".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن أمس إقالة تيلرسون وتعيين مايكل بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، خلفا له.

من ناحية أخرى أعلن المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية ( الكرملين )، دميترى بيسكوف، أن الكرملين لا يرى داعيا للقلق من تردى العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب تعيين مايكل بومبيو وزيرا للخارجية الأميركية، لأن هذه العلاقات لا يمكن أن تنحدر أكثر من ذلك.

وقال بيسكوف - فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - " من المستحيل السقوط إلى ما دون الهاوية، لذلك ليس لدينا أى تخوف من مزيد من التدهور مع واشنطن"،مضيفا " لا يزال لدينا أمل ،على أى حال، فى تسييد الأمور البناءة والنهج المتزن فى العلاقات المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة".

من ناحية أخرى اعتبر رئيس لجنة الشئون الدولية فى مجلس الدوما الروسى ليونيد سلوتسكى أن تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية الأمريكية بدلا من ريكس تيلرسون قد يعزز الخطاب المناهض لروسيا.

وقال سلوتسكى - فى اجتماع لمجلس الدوما الروسى بموسكو، أوردته قناة (روسيا اليوم) الأربعاء، إن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو قد أدلى بتصريحات شديدة اللهجة بشأن التدخل المزعوم فى الانتخابات الرئاسية.

وحث سلوتسكى على ضرورة الاستجابة الملائمة من قبل واشنطن على الأسلحة الحديثة فى روسيا .

وكان وزير الخارجية الأمريكى قد أعلن - فى وقت سابق - نقل جميع مهامه الرسمية وبشكل فورى إلى نائبه جوزيف سوليان .