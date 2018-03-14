video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دبلوماسى روسى: لا توجد علاقة بين إقالة تيلرسون وتسميم الجاسوس الروسى السابق

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:32 م
دبلوماسى روسى: لا توجد علاقة بين إقالة تيلرسون وتسميم الجاسوس الروسى السابق ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى





موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبى  فلاديمير تشيجوف، إن إقالة وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون لا علاقة لها بتسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى مدينة ساليزبرى البريطانية.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء، عن تشيزهوف قوله - فى تصريحات صحفية - أولا : أنا على اقتناع بأن إقالة (ريكس تيلرسون) من منصب وزير الخارجية الأمريكى ليس لها علاقة بقضية (سكريبال).. وثانيا: لا خلفية لدى لتوقع أن يتخذ خلفه نهجا أكثر اعتدالا".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن أمس إقالة تيلرسون وتعيين مايكل بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، خلفا له.

من ناحية أخرى أعلن المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية ( الكرملين )، دميترى بيسكوف، أن الكرملين لا يرى داعيا للقلق من تردى العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب تعيين مايكل بومبيو وزيرا للخارجية الأميركية، لأن هذه العلاقات لا يمكن أن تنحدر أكثر من ذلك.

وقال بيسكوف - فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - " من المستحيل السقوط إلى ما دون الهاوية، لذلك ليس لدينا أى تخوف من مزيد من التدهور مع واشنطن"،مضيفا " لا يزال لدينا أمل ،على أى حال، فى تسييد الأمور البناءة والنهج المتزن فى العلاقات المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة".

من ناحية أخرى اعتبر رئيس لجنة الشئون الدولية فى مجلس الدوما الروسى ليونيد سلوتسكى أن تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية الأمريكية بدلا من ريكس تيلرسون قد يعزز الخطاب المناهض لروسيا.

وقال سلوتسكى - فى اجتماع لمجلس الدوما الروسى بموسكو، أوردته قناة (روسيا اليوم) الأربعاء، إن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو قد أدلى بتصريحات شديدة اللهجة بشأن التدخل المزعوم فى الانتخابات الرئاسية.

وحث سلوتسكى على ضرورة الاستجابة الملائمة من قبل واشنطن على الأسلحة الحديثة فى روسيا .

وكان وزير الخارجية الأمريكى قد أعلن - فى وقت سابق - نقل جميع مهامه الرسمية وبشكل فورى إلى نائبه جوزيف سوليان .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: روسيا تأمل فى علاقات بناءة مع أمريكا بعد عزل تيلرسون

روسيا: بومبيو لن يكون أقل تشددا من تيلرسون

تيلرسون

اقاله تيلرسون

روسيا

الكرملين

الجاسوس الروسى

تسميم الجاسوس الروسى

اخبار العالم

سيرجى سكريبال




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة