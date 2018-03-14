"خيانة حب ودم".. زوج يعاشر زوجته وشقيقتها ويصورهما بالفيديو لابتزازهما

كتب: أحمد حسنى

"ألم تعاهدنى يومًا أن نكون أحباء، ألم تعاهدنى بأن تكون لى سترًا من نور الشمس وعيون البشر، فأين ذهب هذا الحب وأين ذهب حياء الرجال، أياليت قلبى قد مات قبل أن يراك، فنعم الموت هو دون الحياة بالجوار".

خيانة دم وحب

" عند الخيانة كل شىء يهون، جوزى خان حبى وأختى خانت دمى".. كلمات انطلقت من فم المجنى عليها فى تلك القصة المليئة بالدموع والحزن، خيانة زوجية قد تكون مؤلمة بعض الشىء، لكن خيانة الأخت قد تميت إذا اجتمعت مع خيانة الزوج، قصة هزت منطقة السلام بعد معاشرة زوج لشقيقة زوجته وتصويرها فى أوضاع مخلة.

فانعدمت من نفسه الأخلاق وبات كحيوان يسعى وراء غرائزه الشهونية، لم يكتفِ بمعاشرة زوجته، فأصبح كالثور الهائج شيطان بعباءة زوج حنون، استدرج شقيقة زوجته ليعاشرها بدون علم زوجته.

الخيانة من أجل المال

الزوج الخائن لم يكتفِ بممارسة الرزيلة مع شقيقة زوجته بل صورها هى وزوجته وهما فى العلاقة الحميمة معه، ليحاول أن يبتزهما للحصول على أموال مقابل عدم نشر الصور والفيديوهات الجنسية لهم.

عندما علمت الزوجة أصيبت بنوبة قلبية أودت بها للمستشفى، فصدمة الزوج أطاحت بنظرها، وصدمة الأخت أصابتها بنوبة قلبية كادت أن تودى بحياتها، فرفضت أن تدفع لزوجها الخائن أى أموال ليرسل زوجها المقاطع والصور الفاضحة لزوجته وشقيقتها لصديقه ليحاول أن يبتزهما.

كشف تفاصيل الواقعة

تقدمت الزوجة وشقيقتها ببلاغ ضد أصحاب حساب الـ"فيس بوك"، قامت مباحث بعدد من التحريات للتعرف على المتهمين وإلقاء القبض عليهما وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة جنايات القاهرة، دائرة السلام المنعقدة بالتجمع الخامس، والتى قررت تأجيل محاكمة الزوج وصديقه بتهمة تهديد زوجته بصور فاضحة لجلسة 17 أبريل المقبل، لسماع شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم، و محمد أبو كريشة، و محمد الشامى، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، ومحمد علاء فرج.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين "عصفور.ج"، و"ريمون.ع" تهم تهديد المجنى عليهما "سميرة.ع" و"كريسينا.ع" بإفشاء صور ومقاطع مرئية التقطها لهما المتهم الأول فى مكان خاص خلسة دون رضائهما مرسلاً إياها للمتهم الثانى الذى خاطب بها المجنى عليها الثانية، لابتزازها على أن تمده بالمال.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة إذاعة واستعمال فى غير علانية الصور والمقاطع المرئية الملتقطة للمجنى عليهما سالفى الذكر فى مكان خاص خلسة دون رضائهما، بأن أرسلها المتهم الأول للمتهم للثانى الذى أرسلها بدوره للمجنى عليها الثانية.

وأسندت النيابة إلى المتهم الأول تهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليهما، بأن التقط باستخدام الهاتف المحمول صورًا لهما فى مكان خاص ومقاطع مرئية حال معاشرته لزوجته المجنى عليها الثانية جنسيًا، وكان ذلك خلسة دون رضائها، وأسندت للمتهم الثانى تهمة ازعاج ومضايقة المجنى عليهما باستخدام أجهزة الاتصالات.

وجاءت شهادة نقيب مهندس بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، أنه بفحص حساب "فيس بوك" الخاص بالشاهدة الثانية تبين وجود رسائل مرسلة إليها من الحساب المسمى"mero merna" يتضمن تهديدات وصورًا وفيديوهات خاصة بالمجنى عليهما، وكذلك صورًا إباحيه وأنه حال استجواب المتهم الثانى بالتحقيقات أقر بارتكابه للواقعة وهو مستخدم الحساب، وأقر المتهم الأول بارتكابه للواقعة وبمواجهة المتهم الأول للتسجيلات أقر أنه هو المتحدث فى تلك المحادثات.