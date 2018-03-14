video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 06:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خبراء مفرقعات ينتقلون للبحر الأدرياتيكى لضمان تفجير آمن لقنبلة تزن 225 كجم

الأربعاء، 14 مارس 2018 05:49 م
خبراء مفرقعات ينتقلون للبحر الأدرياتيكى لضمان تفجير آمن لقنبلة تزن 225 كجم تفجير- أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

انتقل خبراء مفرقعات إيطاليون إلى البحر الأدرياتيكي؛ لضمان تفجير آمن لقنبلة بريطانية تعود للحرب العالمية الثانية ويبلغ وزنها 500 رطل (أى 225 كيلوجرامًا)، عثر عليها بالصدفة خلال عمليات حفر.

وقال خبراء المفرقعات بالجيش الإيطالى - حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء إن القنبلة سيتم تفجيرها فى البحر بعد مدة انتظار امتدت إلى 144 ساعة، وهو الحد الأقصى للوقت المطلوب لمعرفة ما إذا كانت القنبلة ستنفجر ذاتيًا إذا كان الزناد قد تم تفعيله عن طريق الخطأ خلال أعمال حفر.

وقال الجيش الإيطالى إن البحرية الإيطالية أخذت القنبلة إلى منطقة فى البحر الأدرياتيكى خارج طرق الملاحة.


يذكر أنه تم إجلاء نحو 23 ألف شخص فى مدينة (فانو) كإجراء احترازى خلال نقل القنبلة إلى البحر.

 
تجدر الإشارة إلى أن الكشف غير المقصود عن قنابل تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية يعد حادثا عرضيا فى إيطاليا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توجيه اتهام لثلاثة أشخاص بتفجير مسجد فى ولاية مينيسوتا الأمريكية

السعودية تدين محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطينى

"منظمة التحرير": محاولة تفجير موكب رامي الحمد الله يستهدف المصالحة الفلسطينية

تفجير

أخبار العالم اليوم

قنبلة بريطانية

البحر الأدرياتيكى




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة