خبراء مفرقعات ينتقلون للبحر الأدرياتيكى لضمان تفجير آمن لقنبلة تزن 225 كجم

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انتقل خبراء مفرقعات إيطاليون إلى البحر الأدرياتيكي؛ لضمان تفجير آمن لقنبلة بريطانية تعود للحرب العالمية الثانية ويبلغ وزنها 500 رطل (أى 225 كيلوجرامًا)، عثر عليها بالصدفة خلال عمليات حفر.

وقال خبراء المفرقعات بالجيش الإيطالى - حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء إن القنبلة سيتم تفجيرها فى البحر بعد مدة انتظار امتدت إلى 144 ساعة، وهو الحد الأقصى للوقت المطلوب لمعرفة ما إذا كانت القنبلة ستنفجر ذاتيًا إذا كان الزناد قد تم تفعيله عن طريق الخطأ خلال أعمال حفر.

وقال الجيش الإيطالى إن البحرية الإيطالية أخذت القنبلة إلى منطقة فى البحر الأدرياتيكى خارج طرق الملاحة.



يذكر أنه تم إجلاء نحو 23 ألف شخص فى مدينة (فانو) كإجراء احترازى خلال نقل القنبلة إلى البحر.



تجدر الإشارة إلى أن الكشف غير المقصود عن قنابل تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية يعد حادثا عرضيا فى إيطاليا.