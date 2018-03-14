حيدر العبادى: الطائفية والإرهاب والفساد خطر على العراق

حيدر العبادى: الطائفية والإرهاب والفساد خطر على العراقالأربعاء، 14 مارس 2018 12:04 م
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الاربعاء، أن الطائفية والإرهاب كلاهما خطر على العراق، مشيرا إلى أن الحكومة ستضرب الفساد بخطوات مدروسة .
وقال العبادى - فى كلمة خلال حضوره مؤتمرا موسعا للتعايش السلمى بين أهالى نينوى - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) - إن "الفساد أصبح أخطر من الإرهاب لأنه ليس عدوا ظاهرا ".
وأضاف :" نريد أن نضرب الفساد بالعمق بخطوات مدروسة وسترون نتائج ذلك" .
يذكر ان العبادى يزور اليوم الاربعاء محافظة نينوى، حيث سيلتقى بعدد من المسؤولين فى المحافظة للإطلاع على واقع المحافظة .
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