video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حيدر العبادى: الطائفية والإرهاب والفساد خطر على العراق

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:04 م
حيدر العبادى: الطائفية والإرهاب والفساد خطر على العراق رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى





بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الاربعاء، أن الطائفية والإرهاب كلاهما خطر على العراق، مشيرا إلى أن الحكومة ستضرب الفساد بخطوات مدروسة .

وقال العبادى - فى كلمة خلال حضوره مؤتمرا موسعا للتعايش السلمى بين أهالى نينوى - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) - إن "الفساد أصبح أخطر من الإرهاب لأنه ليس عدوا ظاهرا ".

وأضاف :" نريد أن نضرب الفساد بالعمق بخطوات مدروسة وسترون نتائج ذلك" .

يذكر ان العبادى يزور اليوم الاربعاء محافظة نينوى، حيث سيلتقى بعدد من المسؤولين فى المحافظة للإطلاع على واقع المحافظة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حيدر العبادى: العراق بدأ مرحلة البناء بعد الانتصار على داعش

حيدر العبادى: أزمة كردستان سببها المعركة على النفط وزيادة سلطات الإقليم

حيدر العبادى

نينوى

العراق

اخبار العرب

الارهاب




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة