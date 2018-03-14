حكم بالسجن مدى الحياة على قاتل معارضة سورية وابنتها فى تركيا







(أ ف ب)

حكم على رجل بالسجن مدى الحياة بعد ادانته بقتل معارضة سورية وابنتها فى اسطنبول فى سبتمبر 2017، كما ذكرت وسائل الإعلام التركية الأربعاء.

أوقف الرجل وهو سورى ايضا، بعد أسابيع على وقوع الجريمة واعترف بارتكابها، وقالت الصحف ان محكمة فى اسطنبول اصدرت عليه حكمين بالسجن مدى الحياة.

قتلت عروبة بركات وهى ناشطة سورية معارضة تبلغ من العمر ستين عاما، وابنتها هالة بركات (22 عاما) فى منزلهما فى اسطنبول فى سبتمبر الماضى، وذكرت الصحف التركية ان الرجل الذى ادين بقتلهما يدعى احمد بركات وهو من اقربائهما.

ونقلت وسائل الإعلام عن محضر الاتهام ان احمد بركات اعترف بقتل عروبة بركات بعدما رفضت اعطاءه أموالا كان يطالب بها، ثم قتل ابنتها التى كانت فى الشقة معهما، وبعد مقتلهما، اتهمت المعارضة السورية فى المنفى أولا نظام الرئيس بشار الاسد بالجريمة قبل كشف دوافع عملية القتل.