" حق الأمن على أرض الوطن" أمسية دينية بمساجد الإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

نظمت مديرية الأوقثاف بالإسكندرية أمسية دينية بجميع مساجد المحافظة تحت رعاية الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف الإسكندرية ، تحت عنوان "حق الأمن لكل من يعيش على أرض الوطن" وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بنشر صحيح الدين الإسلامى الحنيف وتصحيح المفاهيم الخاطئة بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وقال الشيخ محمد العجمى، وكيل اوقاف الإسكندرية فى بيان اليوم إن مقومات الوحدة الوطنية نشر المحبة والألفة بين أبناء الوطن، ونبذ العنف والشقاق والخلاف، ونشر لغة المحبة والتسامح والترابط والتكاتف، لأنها جزء مهم من قيمنا الوطنية وهي من القيم التي يحتاجها مجتمعنا كبارا وصغارا، كيف لا وقد أمرنا ديننا الإسلامي بإزالة الأذى من الطريق ونشر الابتسامة بيننا، كما ان كل نفس رطبة فيها صدقة والابتسامة في وجه الآخر صدقة، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير قدوة لنا، ونحن مطالبون بنشر لغة التسامح بيننا، فالله بعثنا مبشرين لا منفرين.

وأضاف أنه شعارنا الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ونشر لغة الحوار بيننا كأفراد وجماعات، وان نشعر أبناءنا بأن الوطن هو وطن الجميع، لأن من يعيش على أرض هذا الوطن له الحق في المشاركة في بناء حضارته والمساهمة في التفاعل مع مجتمعه، وخاصة ان جميع من يعيش على أرض هذا الوطن يعلم ما عليه واجبات وما له من حقوق.

وأكد العجمى على المشاركة الوطنية قائلا " تعد مشاركة المواطن في تطوير وطنه والمحافظة على استقراره وإنجازاته ومحبته لافراده ولقيادته مقوما مهما من مقومات وحدتنا الوطنية، وتتجلى وطنية المواطن المصرى من خلال حرصه على أمن وطنه الفكري والاقتصادي والاجتماعي والزمني ودوره الكبير في نشر المحبة بين أفراد وطنه والولاء والطاعة لقادتنا وجيشنا وشرطتنا خاصة فى حربها الضروس على قوى الإرهاب الغاشم" .

كما تعد حماية البناء الداخلي ممن يحاولون هدمه أو اعاقته واجبا على كل فرد، إذ ان الوطن للجميع وحمايته ليست فقط من مهام رجال الأمن فقط دون غيرهم، بل كل مواطن هو رجل أمن للحفاظ على جبهتنا الداخلية وهو خفير على امن مصر ، كما ان على الجميع إبراز قيمة الانتماء الوطني وجعلها هدفا يعمل الجميع على تحقيقه والمحافظة عليه، لان الوحدة الوطنية هي من مسلمات وطننا التي نعمل على تقويتها والحفاظ عليها.

وشدد العجمى على أن وحدتنا الوطنية هي من مكتسبات هذا الوطن، وهي جزء من تفوقه على الكثير من المجتمعات الأخرى، حيث نجد ان اللحمة والترابط والالفة بين المواطنين ساهمت في وصول وطننا إلى مصاف دول العالم المتطورة، وهذه من نعم الله علينا يجب أن نحفظها.

ووجه العجمى رسالة إلى جميع أبناء الوطن قائلا " على جميع أفراد الشعب ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبارها واجبًا وطنيًا وركيزة أساسية لنظام الحكم الديمقراطى، وإحدى أهم وسائل المشاركة فى الحياة السياسية المستندة إلى الإرادة الشعبية الحرة، مؤكدا أن الإدلاء بأصواتهم هو واجب وطنى، وحق دستورى لكل مصرى، ويساهم فى دعم مكانة الدولة عالمياً فى ظل الظروف والتحديات الداخلية والخارجية واستكمال لمسيرة التنمية والبناء.