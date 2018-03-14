حسن راتب فى مؤتمر جماهيرى أمام 10 آلاف ببتروسبورت: كلنا خلف قيادة رشيدة وحدت الأمة







كتب أحمد أبو حجر

- حسن راتب: فوضنا الرئيس السيسى فى 30 يونيو ونفوضه الآن لاستكمال المسيرة

فى مؤتمر جماهيرى حاشد باستاد ببتروسبورت وأمام نحو 10 آلاف مواطن اجتمعوا على قلب رجل واحد فى إطار حملة "كلنا معاك"، ضم العاملين بقطاع البترول، قال الدكتور حسن راتب رئيس شبكة قنوات المحور كلنا خلف قيادة رشيدة وحدت الأمة بعد أن أرادوا أن يفرقوها وجمعت شملها وجعلت الناس جميعا على قلب رجل واحد لا فرق بين مسلم ومسيحى الكل سواء فى حب مصر.

وقال راتب موجها حديثه إلى عمال البترول من هنا من عمال الطاقة ليست الطاقة الإنتاجية فحسب وإنما الطاقة البشرية نوجه رسالة إلى عمال مصر جميعا اليوم يومكم واللحظة لحظتكم والكلمة كلمتكم أمام العالم أجمع أن عمال مصر عن بكرة أبيهم خلف القيادة الرشيدة التى وهبتها الأقدار لمصر فى هذه الظروف العصيبة، رسالتنا إلى العالم ليست بهذه اللقاءات فحسب، لكن بخطواتنا إلى صناديق الانتخابات لندلى بأصواتنا، وكما فوضنا الرئيس السيسى فى 30 يونيو نفوضه لاستكمال المسيرة وقيادة حركة التنمية الشاملة والمستدامة ومواجهة التحديات التى تحاك بالأمة فى الداخل والخارج، فبينما يطل الإرهاب ببراثنه، وبينما الحالة الاقتصادية كادت أن تنهار إذا بنا باستشراف جديد للمستقبل يقضى على براثن الإرهاب ويساهم ويشارك فى إعادة التنمية المستدامة والشاملة لهذه الأمة فى مختلف المجالات.

وهتف الجميع خلف الدكتور حسن راتب فى المؤتمر تحيا مصر تحيا مصر.

حضر المؤتمر المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، وعادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين فى البترول، والمهندس محمد هيبة أمين عام حملة كلنا معاك، والمهندس محمد بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة بترو سبورت وممثلو الأزهر والكنيسة.



