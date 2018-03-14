video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حزب ترامب الجمهورى يتراجع فى انتخابات بنسلفانيا الفرعية

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:45 ص
حزب ترامب الجمهورى يتراجع فى انتخابات بنسلفانيا الفرعية ترامب - أرشيفية





(أ ف ب)
إضافة تعليق

 تراجعت القاعدة الانتخابية للحزب الجمهورى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، فى انتخابات فرعية فى ولاية بنسلفانيا فى ما يشكل نجاحا للديمقراطيين لكن النتائج لا تزال متقاربة جدا بحيث من الصعب تحديد الفائز، والفارق لا يزال ضئيلا جدا بين الجمهورى ريك ساكون والديمقراطى كونور لامب بعد فرز 99% من الأصوات.

إلا أن لامب لم ينتظر صدور النتائج الرسمى ليعلن فوزه. وقال فى كلمة أمام مؤيديه "إستغرقت (عملية فرز الأصوات) وقتا أطول مما كان متوقعا لكننا نجحنا فى ذلك"، ولم يعلق منافسه الجمهورى على الفور.

وأوردت شبكة "سى أن أن" أن لامب يتقدم فقد ب0,2 نقطة مئوية أى أنه حصل حتى ذلك الوقت على 49,8% من الأصوات فى مقابل 49,6% لساكون. كما أنه حقق تقدما ب847 صوتا من اصل اكثر 224 الفا لكن لا يزال هناك ثلاثة آلاف صوت بالبريد لا يزال يتعين فرزها فى منطقتين ما يمكن أن "يستغرق ساعات عدة"، بحسب أحد المسؤولين الانتخابيين ل"سى ان ان".

وكان ساكون قال خلال المساء لمؤيديه "لن نستسلم"، ودعاهم الى العودة الى منازلهم دون انتظار صدور النتائج.

وايا تكن النتيجة فانها تعنى تقدما استثنائيا للحزب الديمقراطى فى دائرة فاز فيها ترامب باكثر من عشرين نقطة امام منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون فى نوفمبر 2016، وعدل عن تقديم مرشحين فى الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين فيها.

وعلق استاذ العلوم السياسية فى جامعة كلاريون ببنسلفانيا كيفان ينيرال لوكالة فرانس برس "انه انتصار للديمقراطيين حتى لو لم يفوزوا"، من جهته قال خبير السياسة لارى ساباتو ان "تقدم ترامب ب20% فى العام 2016 تلاشى الى صفر بالمئة. وهذا المهم فى الوقت الحالى".

وحتى لو يفوزوا بالدائرة الـ18 فى بنسلفانيا، المنطقة الصناعية السابقة ومعقل العمال، يأمل الديمقراطيون فى أن تعطى نتيجتهم المرتفعة دفعا لمؤيديهم قبل ثمانية اشهر من الانتخابات التشريعية فى منتصف الولاية حيث سيتم تجديد كامل اعضاء مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ، لن يغير اقتراع الثلاثاء وحدة توازن مجلس النواب حيث يتمتع الجمهوريون بغالبية واسعة مع 238 مقعدا من أصل 435.

الرهان كان رمزيا. فالديمقراطيون يسعون منذ وصول ترامب إلى الرئاسة إلى إثبات أنهم قادرون على إعادة رص صفوفهم وكسب قسم من الناخبين المؤيدين للرئيس والذين خاب املهم من أدائه حتى الآن.

يرى الديمقراطيون ان مجلس النواب على الأقل فى متناول اليد وربما مجلس الشيوخ وسيركزون خصوصا على عشرات الدوائر التى حاليا فى ايدى الجمهوريين لكن اداء ترامب فيها كان أدنى من دائرة الثلاثاء.

الا انهم فشلوا حتى الان فى كسب مقاعد جمهوريين فى انتخابات فرعية، وكان نجاحهم فى انتخابات محلية أكثر أو على مقاعد حكام وفى انتخابات مجلس الشيوخ فى الأباما (جنوب غرب) عندما يكون سكان الولاية بكاملهم مدعوين للاقتراع.

وفى دليل على ان ترامب لم يعد العامل المنفر كما يقول الديمقراطيون، ركز عليه ساكون كمحرك فى حملته، وتلقى ساكون دعما شخصيا من الرئيس خلال لقاء فى بنسلفانيا قبل بضعة أيام.

وغرد ترامب "الاقتصاد فى تحسن متواصل وسيواصل الصعود. الوظائف والرواتب تتزايد. صوتوا لريك ساكون ليستمر هذا الميل"، فى نداء إلى مؤيديه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ولاية بنسلفانيا تدعم آلات التصويت بالمزيد من مزايا الأمان خوفا من الاختراق

مقتل 5 أشخاص وإصابة آخر فى حادث إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية

فيديو.. اندلاع حريق ضخم فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية

تعرف على تفاصيل أول ورشة عمل بين التنسيق الحضارى وجامعة بنسلفانيا الأمريكية

اخبار عالميه

ترامب

انتخابات

بنسلفانيا

امريكا




لا تفوتك
"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة