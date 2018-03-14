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حبس 6 أشخاص استولوا على 21 ألف جنيه من تاجرى ماشية بالعياط

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:04 م
حبس 6 أشخاص استولوا على 21 ألف جنيه من تاجرى ماشية بالعياط حجز - أرشيفية





كتب ــ أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة 21 ألف جنيه من تاجرى ماشية، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بلاغا من تاجرى ماشية، يفيد أنهما أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى بالعياط فوجئا بسيارة يستقلها 6 أشخاص أجبروهما على التوقف وأطلق أحدهما أعيرة نارية واستولوا على مبلغ 21 ألف جنيه وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط 6 من الجناة، وبحوزتهم جزء من المبلغ المسروق، وبمواجهتهم اعترف أحدهم أنه جار المجنى عليهما، ويعلم بحيازتهما مبلغ مالي، فاتفق مع باقى المتهمين على سرقتهما، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

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