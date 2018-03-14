حبس 3 مهندسين بجامعة جنوب الوادي ومقاول 15 يوما على ذمة التحقيقات







قنا - هند المغربي

قررت نيابة قسم قنا، برئاسة عمرو عبدالرحمن مدير النيابة، و بإشراف المستشارين تامر مطيع المحامى العام، و محمد عبدالسلام المحامى العام الأول بقنا، و إسلام عميرة وكيل أول نيابة قسم قنا، حبس 3 مهندسين بالإدارة الهندسية لجامعة جنوب الوادي، و مقاول 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهام المهندسين بتسهيل أستيلاء المقاول على 10 مليون جنيه دون وجه حق، ومقابل أعمال وهمية بالجامعة، كما قررت إخلاء سبيل مهندس أخر بكفالة مالية 40 ألف جنيه.

كانت وردت معلومات، الي اعضاء هيئة الرقابة الإدارية فرع محافظة قنا، تفيد قيام 4 مهندسين بالإدارة الهندسية بجامعة جنوب الوادى، بتسهيل أستيلاء مقاول على مبالغ مالية كببرة دون وجه حق، مقابل أعمال وهمية، حيث تمكن ضباط الرقابة من ضبط كلا من " ضياء . ع " ، و " عادل . ع " ، و " أمنة . ر " ، و " حسن . ع " جميعهم مهندسين، لقيامهم بتسهيل استيلاء المدعو " أحمد . ع " مقاول على مبلغ 10 مليون جنيه من مستخلصات خاصه بتوريد أجهزة للجامعة، وصرف المبالغ الماليه دون أن يقوم المقاول بتنفيذ الأعمال.