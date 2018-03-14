حبس متهم جديد من الألتراس 15 يوما بأحداث الشغب بمباراة الأهلى ومونانا







كتبت أمنية الموجى

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس أشرف ذكى عيد عضو ألتراس أهلاوى، 15 يوما علي خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادي مونانا الجابونى باستاد القاهرة .

ووجهت النيابة للمتهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابيةفيما وجهت للآخرين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذي يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الغابوني فى الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.