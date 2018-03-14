حالة الطقس اليوم الأربعاء 14/3/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الأربعاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء على السواحل الغربية دافىء على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار جنوبا نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد فى مصر أن وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق .

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

توالى درجات الحرارة ارتفاعها لتتجاوز مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.

ويكون الطقس لطيفاً فى عموم المناطق مع ظهور السحب المتوسطة والعالية. ويكون دافئاً نسبياً فى الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية، معتدلة السرعة، تنشط عصراً وتثير الغبار والأتربة فى المناطق الصحراوية.

فى خليج العقبة:

- الرياح: شمالية نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:

تسود أجواء أقل برودة مُقارنة بالليالى الماضية.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً،وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.