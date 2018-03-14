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"حاسبات المنوفية" تستضيف دورات المركز الثقافى البريطانى لتعليم اللغة الإنجليزية

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:38 م
"حاسبات المنوفية" تستضيف دورات المركز الثقافى البريطانى لتعليم اللغة الإنجليزية الدكتور عربي كشك عميد الكلية





المنوفية – محمود شاكر
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نظمت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية بالتعاون مع أكاديمية العلوم للحلول المتكاملة والتي تعتبر أحد المراكز المعتمدة من المجلس الثقافي البريطاني جلسة تعريفية لتثقيف طلاب الجامعة عن نظامي " الايلتس والابتس" للغة الإنجليزية واهمية مهارة اللغة في العمل والتعليم وتطوير متطلبات الطلاب للتماشي مع سوق العمل وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة والدكتور عربي كشك عميد الكلية والدكتور أسامة عبد الروؤف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشار الدكتور عربي فى بيان له اليوم إلى الدور الذي يقوم به المركز الثقافي في دفع العملية التعليمية والعمل علي رفع الكفاءة الخاصة بالطلاب والدارسين وإبراز أهمية ودور التعاون الدولي وأهمية نقل الخبرات، كما يقدم المركز منح خاصة بإكمال الدراسات العليا مثل الماجستير والدكتوراه في إنجلترا حيث يقدم المركز الثقافي عدد 70 منحه في العام للطلاب من مختلف التخصصات والأماكن .

كما وضح الدكتور محمد شوقي مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية أهمية اللغة في الحصول علي فرصة عمل مناسبة سواء في الداخل أو الخارج وهذه الشهادات الخاصة باللغة الإنجليزية الخاصة بالمركز الثقافي البريطاني تساعد الدارسين الراغبين في السفر إلي الخارج مثل شهادات ilets والتي تعتبر شرط اساسي لإكمال الدراسة بالخارج وقد أقيمت هذه الجلسة التعريفية من خلال أسرة تكنوشيب.

 

 


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