جيش الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة على حاجز شرق نابلس شمال الضفة







رام الله (أ ش أ)

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، نصب كاميرات مراقبة على حاجز بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان أن طواقم فنية تابعة لقوات الاحتلال شرعت بتركيب الكاميرات فى كافة الاتجاهات.

وكانت قوات الاحتلال قد شرعت فى أعقاب العمليات الأخيرة التى استهدفت المستوطنين بنصب كاميرات مراقبة على حاجزى "حوارة" و"يتسهار" جنوب نابلس، وعلى عدة طرق ومتفرقات رئيسية.

من ناحية أخرى،قالت مصادر أمنية محلية إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة بكلا الاتجاهين أمام المواطنين، وحولت حركة المرور إلى حاجز عورتا.مضيفة أن قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها على حاجز قرب قرية جيت جنوب غرب نابلس، وتقوم بتفتيش المركبات والتدقيق فى هويات المواطنين.

فى سياق آخر، زرعت وحدات هندسية فى جيش الاحتلال بحضور وحدات خاصة، اليوم الأربعاء، متفجرات فى موقع أثرى فى سبسطية شمال غرب نابلس.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن الوحدات الهندسية التابعة للاحتلال زرعت المتفجرات فى الموقع الأثري، ويقومون بتفجير ضخم فى البلدة وإحداث تدمير بالموقع.