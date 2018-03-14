جولة تثقيفية لهيئة الرقابة لنشر الثقافة المالية بين شباب الجامعات

كتب - هانى الحوتى

نظمت إدارة توعية المستثمر بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال SEED جولة تثقيفية بثلاث جامعات مصرية هى جامعة الإسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع الإسكندرية، وجامعة فاروس بمحافظتى الغربية والإسكندرية للتعرف على أفكار الشباب فى التخطيط لعمل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر.

وتهدف الجولة، بحسب بيان صحفى اليوم الأربعاء، إلى التحاور مع الشباب لمساعدتهم فى التعرف على كيفية الاستفادة من الأدوات المالية غير المصرفية التى تشرف عليها الهيئة وتتيح تمويلا غير تقليديا سواء فى التمويل متناهى الصغر – التمويل العقارى – التأجير التمويلى – التخصيم، وأهمية أن يضع مستثمرى – المستقبل – توفير الحماية المالية للمشروع بوثيقة التأمين .

جاء ذلك فى إطار حرص هيئة الرقابة المالية على تنفيذ استراتيجية تسعى لإحراز تقدم حقيقى فى مجال التثقيف المالى بين عدد من الفئات المستهدفة كمتعاملين محتملين فى الأدوات المالية غير المصرفية وفى مقدمتهم فئة شباب الجامعات.