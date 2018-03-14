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جوتيريس: استخدام غاز الأعصاب فى بريطانيا "غير مقبول"

الأربعاء، 14 مارس 2018 06:57 م
جوتيريس: استخدام غاز الأعصاب فى بريطانيا "غير مقبول" الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس





أ ش أ
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اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الأربعاء أن استخدام غاز أعصاب فى بريطانيا ضد جاسوس روسى سابق أمر "غير مقبول".

 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين إن "استخدام غاز الأعصاب كسلاح تحت أى ظرف من الظروف هو أمر غير مقبول، كما أن استخدامه من قبل دولة يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولى".

 


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أنطونيو جوتيريس

الأمم المتحدة

بريطانيا




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