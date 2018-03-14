جارديان: جاكرتا تضبط شبكة إلكترونية "إسلامية" تهدف لزعزعة استقرار البلاد







كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الشرطة فى إندونيسيا اكتشفت شبكة إلكترونية إرهابية تنشر أخبار سرية وهمية بهدف إفساد العملية السياسية وزعزعة استقرار الحكومة، تعرف باسم "الجيش الإسلامى الإلكترونى".

وأضافت الصحيفة أن السلطات اكتشفت من خلال سلسلة من الاعتقالات الأعمال الداخلية لهذه الكتيبة الإلكترونية، وهى عبارة عن شبكة تنشر أخبار مزيفة وتروج لخطاب الكراهية لإثارة الانقسامات الدينية والعرقية، وإثارة الجدل حول مثلى الجنس والمتحولين جنسيا، وحول الشيوعيين والشعب الصينى، فضلا عن نشر محتوى تشهيرى لتقويض شرعية الرئيس.

وقالت الشرطة إن الشبكة كانت تدار من خلال مجموعة على تطبيق واتس اب تسمى MCA، موضحة أن القائمين على الشبكة خزنوا محتوى مثير للانقسام لنشره، فى حين تم استخدام فريق "قناصة" منفصل لاختراق الحسابات ونشر فيروسات الكمبيوتر على الأجهزة الإلكترونية لخصومهم.

وقد اعتقلت الشرطة حتى الآن 14 شخصا بشبهة العمل ضمن الشبكة المذكورة. وتعتبر إندونيسيا أكبر دولة إسلامية فى العالم وتحتل مرتبة متقدمة بين البلدان فى استخدام سكانها وسائل التواصل الاجتماعى.