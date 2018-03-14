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جارديان: ترامب ألقى الدبلوماسية الأمريكية فى دوامة جديدة بقرار إقالة تيلرسون

الأربعاء، 14 مارس 2018 05:56 م
جارديان: ترامب ألقى الدبلوماسية الأمريكية فى دوامة جديدة بقرار إقالة تيلرسون دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى ووزير الخارجية المقال ريكس تيلرسون





كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ألقى دبلوماسية الولايات المتحدة فى دوامة جديدة بعد قراره إقالة وزير خارجيته، ريكس تيلرسون - الذي قيل إنه اكتشف مصيره عبر تويتر – فى الوقت الذى عين فيه مسئولين أدانتهما جماعات حقوق الإنسان لموافقتهما أو إشرافهما على التعذيب.
 
 
وتحدث تيلرسون الذي كان مهتزاً ومحبطا بشكل واضح لفترة وجيزة في وزارة الخارجية، دون أخذ أسئلة الصحفيين، ورغم أنه لم ينتقد قرار ترامب، إلا أنه لم يدرج الرئيس فى قائمة الشكر، بحسب الجارديان.
 
 
وقال تيلرسون إنه تلقى مكالمة "بعد الظهر بقليل" من ترامب ورئيس الأركان جون كيلي "لضمان الوضوح في الأيام القادمة". وأضاف: "الأهم هو ضمان انتقال منظم وسلس خلال وقت ما زالت البلاد تواجه تحديات كبيرة فى السياسة والأمن القومى".
 
 
و تنتهي فترة ولاية تيلرسون رسميًا في منتصف الليل في 31 مارس. 
 
 
وبدت العلاقات بين الرئيس الأمريكى ووزير خارجيته متوترة فى أكثر من مناسبة، ولكن قرار ترامب المفاجئ من المتوقع أن يتسبب فى هزة كبيرة للدبلوماسية الأمريكية نظرا لحساسية القضايا التى تتعامل معها حاليا مثل كوريا الشمالية وإيران وغيرها، فى الوقت الذى لا يزال هناك سفارات أمريكية بلا سفراء رغم أنها فى دول تمثل أهمية كبيرة مثل كوريا الجنوبية ومصر. 
 

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