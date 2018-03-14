تيريزا ماى: بريطانيا ستتصدى لأى تهديدات روسية







رويترز

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ستتصدى لأى تهديدات من روسيا مع تدهور العلاقات بين البلدين بعد أن ألقت اللوم على موسكو فى تسميم جاسوس روسى سابق فى جنوب إنجلترا.

وطردت بريطانيا 23 دبلوماسيا بعدما لم تمتثل روسيا لمهلة لتقديم تفسير للهجوم على سيرجى سكريبال، وابنته، بغاز أعصاب سوفيتى الصنع، فيما وتنفى روسيا أى دور لها فى الهجوم، فيما قالت ماى، أمام البرلمان، "فى الليلة الماضية رأيت اقتباسا منقولا عن السفير الروسى يقول فيه إن "روسيا ليست من الدول التى تقبل الإنذارات، حسنا يمكننى القول إن المملكة المتحدة ليست من الدول التى تقبل التهديدات، وسنتصدى لها".

فيما قال متحدث باسم ماى، اليوم، إن "بريطانيا اتخذت الخطوات الأولى ضد روسيا بعد الهجوم على "سكريبال"، لكن "ماى" مستعدة لاتخاذ خطوات أخرى ردا على أى استفزازات روسية إضافية"، ورد المتحدث على سؤال عما يمكن أن تقوم به بريطانيا إذا ما رد الروس بالمثل على طرد الدبلوماسيين، قائلا للصحفيين، "ما أعلنته اليوم هو الخطوات الفورية التى نتخذها، تحدثت رئيسة الوزراء كذلك عن وجود إجراءات أخرى سنكون مستعدين لتنفيذها فى أى وقت إذا ما واجهنا المزيد من الاستفزازات الروسية".