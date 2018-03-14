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بحضور وزير البترول..

توقيع عقد الاستشارات الهندسية لمجمع أبوطرطور بتكلفة 750 مليون دولار

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:07 ص
توقيع عقد الاستشارات الهندسية لمجمع أبوطرطور بتكلفة 750 مليون دولار توقيع الاتفاقية





كتب – أحمد أبو حجر
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شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد الاستشارات الهندسية لمشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور فى محافظة الوادى الجديد الجارى تنفيذ أعماله حالياً، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 750 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون طن سنوياً من حامض الفوسفوريك .

وقع العقد المحاسب خالد الغزالى حرب رئيس شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة المالكة للمشروع، مع المهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبى، وجون سيمون أرتيجا مدير شركة فلور الأمريكية لتنمية الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الجيولوجى فكرى يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية.

من جانبه، أكد وزير البترول عقب التوقيع، أن المشروع يعد خطوة حقيقية لتفعيل توجه الدولة لإقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وتحقيق عائدات جديدة من تصنيعها، مما يمثل تحولاً إيجابياً فى استراتيجية استغلال الثروات التعدينية التى اعتمدت على استغلال الخامات دون إقامة صناعات تحويلية تزيد من القيمة المضافة، وتوفر منتجات يحتاجها السوق المحلى والإسهام فى تحقيق التنمية الشاملة  فى جنوب مصر، وأضاف أن المشروع الجديد سيعمل على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود، باحتياطيات كبيرة تقدر بنحو مليار طن بمنطقة هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادى الجديد، حيث سيتم إنتاج حامض الفوسفوريك الذى يعد المادة الخام الأساسية فى صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة .

وأوضح المهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبى، أنه بموجب العقد المبرم ستتولى شركة إنبى بالتنسيق مع شركة فلور الأمريكية استلام وتقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام، لتنفيذ المشروع، بنظام تسليم مفتاح، بالإضافة إلى التمويل، والتى تم طرحها فى يناير الماضى، وذلك على مجموعة من المقاولين العالميين، وسيتم إعداد التقرير الفنى النهائى، الذى سيتم بموجبه تنفيذ إجراءات ترسية المناقصة على أحد المقاولين، كما تقوم إنبى نيابة عن مالك المشروع بمهام الرد على الاستفسارات والتنسيق مع مانحى رخص التشغيل والموردين والتنسيق فى أعمال الربط مع خدمات التخزين والاستلام والشحن والتصدير، فضلاً عن تقديم تقارير دورية عن تقدم الأعمال بالمشروع.

وأشار حتحوت، إلى أنه تم الانتهاء من المراجعات الفنية، واعتماد التصميمات والدراسات الهندسية الأساسية، وعمل الدراسات الأولية لكافة خدمات ومرافق المشروع، بالتعاون بين شركة انبى وفلور الأمريكية .

من جانبه، أوضح المحاسب خالد الغزالى حرب رئيس شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، أن مشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادى الجديد، سيقام على مساحة 3 كيلومتر مربع، ويعتمد على خام الفوسفات كمدخل رئيسى للإنتاج، حيث سيتم إنتاجه من هضبة أبوطرطور بالكامل، ويضم المجمع 3 وحدات منها وحدة لتصنيع حمض الكبريتيك المركز، وأخرى لإنتاج حمض الفوسفوريك، ووحدة لمعالجته بعد الإنتاج للوصول إلى درجة النقاء المطلوبة، فضلا عن محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المنتجة من وحدة صناعة حمض الكبريتيك، لتقوم بتوليد الكهرباء لاستخدامات المجمع الصناعى، والمنطقة السكنية إلى جانب ضخ الفائض فى الشبكة القومية للكهرباء .

يساهم فى شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة كل من شركة فوسفات مصر بنسبة 25 % وبنك الإستثمار القومى بنسبة 10% وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 10% وشركة غاز الشرق بنسبة 10 % وشركة بتروجت بنسبة  10% وشركة إنبى بنسبة 10% وشركة الأهلى كابيتال القابضة بنسبة 20 % والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 5.%.

 

 


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