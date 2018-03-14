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توجيه اتهام لثلاثة أشخاص بتفجير مسجد فى ولاية مينيسوتا الأمريكية

الأربعاء، 14 مارس 2018 08:03 ص
توجيه اتهام لثلاثة أشخاص بتفجير مسجد فى ولاية مينيسوتا الأمريكية الشرطة الأمريكية - أرشيفية





(رويترز)
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قال مدعون أمريكيون إن السلطات ألقت القبض أمس الثلاثاء على ثلاثة رجال من منطقة ريفية بولاية إيلينوى ووجهت لهم اتهامات بتفجير مسجد خارج مدينة منيابوليس عام 2017 ومحاولة تفجير عيادة للإجهاض فى إيلينوي.

وجاء فى بيان من مكتب الادعاء بمينيسوتا أن السلطات وجهت لمايكل مكهورتر (29 عاما) وجو موريس (22 عاما) ومايكل بي. هارى (47 عاما) اتهامات بتنفيذ هجوم بقنبلة أنبوبية على مركز دار الفاروق الإسلامى فى بلومينجتون بمينيسوتا فى الخامس من أغسطس مما ألحق أضرارا بالمبنى دون أن يحدث خسائر بشرية.

ولم يتمكن ممثل من المكتب من تحديد المحامين الذين قد يمثلون الرجال المحتجزين حاليا فى إيلينوي. ولم يرد مكتب الادعاء فى الولاية على طلب للتعليق.

ويخدم مسجد دار الفاروق بصفة أساسية الصوماليين فى منطقة مينابوليس. ويشير أحدث إحصاء للسكان إلى أن بمينيسوتا أكبر جالية صومالية فى الولايات المتحدة.

وجرى استدعاء الشرطة فى بلومينجتون فى الساعات الأولى من صباح الخامس من أغسطس آب بشأن انفجار فى المسجد، بعد إلقاء قنبلة من سيارة فان أو شاحنة على مكتب الإمام بينما كان المصلون يؤدون صلاة الفجر، وشوهدت المركبة تبتعد مسرعة.

وذكر بيان من مكتب ادعاء إيلينوى فى سبرنجفيلد أن ضباطا فى مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بي.آي) ألقوا القبض على المشتبه بهم الثلاثة الذين يواجهون أيضا تهما بحيازة بنادق هجومية مصنفة كبنادق آلية، وبالشروع فى تفجير مركز خاص بصحة المرأة فى شامبين بإيلينوى فى السابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مدعون اتحاديون فى إيلينوى إن السلطات ألقت القبض على شخص رابع يدعى إليس ماك (18 عاما) لحيازته بندقية هجومية.

والرجال الأربعة جميعا من كلارنس التى تبعد 56 كيلومترا إلى الشمال من شامبين.

وأشارت مراجعة أجراها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى زيادة كبيرة فى الحوادث المناهضة للمسلمين فى الولايات المتحدة العام الماضى عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2016.

 


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