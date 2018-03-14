video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 06:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تنمية الصادرات: 13% من الصادرات مواد خام ونسعى لزيادة القيمة المضافة لها

الأربعاء، 14 مارس 2018 05:38 م
تنمية الصادرات: 13% من الصادرات مواد خام ونسعى لزيادة القيمة المضافة لها طارق قابيل وزير التجارة والصناعة





كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

قال الدكتور حسام يونس مدير عام شئون القطاعات التصديرية بهيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة تستهدف زيادة الصادرات المصرية سنويا بنسبة 10% حتى عام 2020 لتصل إلى مستوى 30 مليار دولار، لتعادل أعلى مستوى وصلت إليه قبل ثورة يناير والتى شهدت بعدها تراجعا كبيرا فى حجم الصادرات تعافى خلال آخر عامين.

واستعرض يونس، خلال اجتماع لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين مع مسئولى تنمية الصادرات المصرية، اليوم الأربعاء، أهداف هيئة تنمية الصادرات، والتى ترتكز على 3 محاور وهى أولا زيادة قاعدة المصدرين، وثانيا زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية إذ تصل نسبة المواد الخام من حجم الصادرات المصرية نسبة 13%، وثالثا استدامة الصادرات من خلال الالتزام بالاشتراطات الدولية.

كما استعرض محاور خطة عمل هيئة تنمية الصادرات، وهى أولا إعداد استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية، والتى سيتم استكمالها بالتشاور مع المجالس التصديرية لوضع خطط لتنفيذها، كما جارى إعداد استراتيجية لتنمية الصادرات لأفريقيا، والتى تتجاوز مليار دولار بقليل، مشيرا إلى أن مصر ترتبط بعلاقات تجارية مع دول شرق إفريقيا من خلال اتفاقية الكوميسا رغم اختلاف نسب تطبيقها بين الدول، كما تستهدف الهيئة زيادة الصادرات لغرب إفريقيا، خاصة وأن دول من خارج القارة نجحت فى الدخول لتلك الأسواق.

وذكر أن المحور الثانى وهو الترويج للصادرات المصرية، من خلال أولا المشاركة بالمعارض الدولية، والتى تأثر حجم مشاركة مصر فيها بعد تحرير سعر الجنيه، وثانيا تنظيم بعثات تجارية، وثالثا تنظيم أسابيع تجارية فى الدول التى تنتج منتجات تتشابه فى الاستخدام مع مصر، لافتا إلى أنه بالنسبة لاتفاقيات التجارة الحرة تسعى الهيئة إلى مراجعة كافة الاتفاقيات قبل توقيعها لتحقيق أقصى استفادة منها مدللا على حديثه باتفاقية تجمع دول الميركسور، والتى يصل فيها التبادل التجارى 3 مليارات دولار بين مصر وأعضاء التجمع، ويصل حجم الصادرات المصرية 110 ملايين دولار فقط.

وأشار يونس، إلى أنه منذ إنشاء هيئة تنمية الصادرات، عملت على إنشاء وحدة خدمات المصدرين تضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية المرتبطة بالتصدير لحل مشاكل المصدرين، وكانت أبرز تلك المشاكل تأخر المساندة التصديرية، والتى تعتبر عائق للشركات التى وضعت سعرا منافسا للتصدير بحساب الحصول على المساندة التصديرية، وبلغ متوسط التأخير 17 شهرا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الصناعة: تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية

وزير الصناعة: استثمارات تجميع "كيا" في مصر تبلغ 4.2 مليار جنيه

اخبار الاقتصاد

جمعية رجال الأعمال

الصادرات المصرية

هيئة تنمية الصادرات




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة