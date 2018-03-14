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تنفيذ 402 حكم قضائى وضبط 21 قضية تموينية فى حملات أمنية بأسوان

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:02 ص
تنفيذ 402 حكم قضائى وضبط 21 قضية تموينية فى حملات أمنية بأسوان حملات امنيه -ارشيفية





أسوان ندى سليم
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نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، 402 حكم قضائى لهاربين من العدالة، من بينهم 107 أحكام حبس جزئية، و20 حكما مستأنفا، و207 أحكام غرامات،  و67 حكما مخالفات.
 
 
فى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 21 قضية تموينية، وضبط 7 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، وضبط 4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وضبط 4 مخالفات بالمخابز البلدية. 
 
 
فى مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 543 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم تحرير91 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 182 مخالفة غرامة ونش، وتحرير 179 مخالفة متنوعة. 

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