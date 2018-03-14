تنفيذ 402 حكم قضائى وضبط 21 قضية تموينية فى حملات أمنية بأسوان

تنفيذ 402 حكم قضائى وضبط 21 قضية تموينية فى حملات أمنية بأسوانالأربعاء، 14 مارس 2018 11:02 ص
حملات امنيه -ارشيفية
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق
نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، 402 حكم قضائى لهاربين من العدالة، من بينهم 107 أحكام حبس جزئية، و20 حكما مستأنفا، و207 أحكام غرامات، و67 حكما مخالفات.
فى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 21 قضية تموينية، وضبط 7 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، وضبط 4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وضبط 4 مخالفات بالمخابز البلدية.
فى مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 543 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم تحرير91 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 182 مخالفة غرامة ونش، وتحرير 179 مخالفة متنوعة.
إضافة تعليق
التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة
انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة