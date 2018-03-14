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الأربعاء، 14 مارس 2018 08:20 م
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تنفيذ مشروعات صرف صحى بالوادى الجديد بتكلفة 24 مليون جنيه

الأربعاء، 14 مارس 2018 08:07 م
تنفيذ مشروعات صرف صحى بالوادى الجديد بتكلفة 24 مليون جنيه محافظة الوادى الجديد





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن المهندس أحمد حسين يوسف وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد، فى بيان له اليوم الأربعاء، عن طرح عدد من مشروعات الصرف الصحى فى عدة قرى بالمحافظة، بتكلفة 24 مليون جنيه، تمثلت فى عمليات مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرى صنعاء بمركز الخارجة، وبدخلو بمركز الداخلة، وذلك ضمن مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية لقرى المحافظة.
 
وقال وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد، أنه سيتم البدء فى تنفيذ 6 مشروعات صرف صحى أخرى بمراكز المحافظة، خلال شهر أبريل المقبل، ومن المقرر أن تنتهى تلك المشروعات خلال 9 أشهر من بدء التنفيذ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى المناطق المحرومة، وخاصة القرى التى تحتاج لخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب النقية.

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