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تنشيط السياحة بأسيوط تنظم رحلات لللطلاب لنشر الوعى السياحى

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:13 م
تنشيط السياحة بأسيوط تنظم رحلات لللطلاب لنشر الوعى السياحى رحلات العائلة المقدسة





أسيوط - ضحا صالح
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أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أهمية نشر الوعى السياحى وزرع قيم الانتماء لدى الطلاب والنشء، حيث إنهم قادة المستقبل، مشيراً إلى تقديم كل سبل الدعم لتنظيم الندوات والرحلات للمزارات والمعالم السياحية المختلفة، نظراً لدورها المهم والفعال فى تعريف وتوعية العاملين بالقطاعات والهيئات المختلفة بالمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة والتى تمثل حضارات مختلفة.

 

كانت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بأسيوط قد نظمت رحلتين سياحيتين لطالبات جامعة الأزهر وأخرى لطلاب المرحلة الثانوية العامة لتوعية الطلاب والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، وكل العاملين بمقومات السياحة وأهميتها للدخل القومى.

 

وقال عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بأسيوط، فى بيان له، إنه تم تنظيم رحلة لطالبات كلية أصول الدين الإسلامية إلى الدير المحروق، حيث استمعن لشرح عن تاريخ الدير ومحتوياته ومقتنياته الفريدة ومعلومات عن رحلة العائلة المقدسة تلتها زيارة إلى آثار مير الفرعونية ثم زيارة دير العذراء بدرنكة، والتى تعتبر إحدى المحطات المهمة لرحلة العائلة المقدسة لترسيخ المعلومات لدى الطالبات، مضيفاً أنه تم تنظيم رحلة لعدد من طلاب المرحلة الثانوية بمدارس التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك لزيارة الصرح الصناعى بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر بأبنوب من مصانع غذائية وطبية وغيرها، لافتاً إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورعاية الشباب والطلاب بجامعة الأزهر.

 

وأوضح الحسينى أن هذه الرحلات التى يتم تنظيمها تأتى ضمن مبادرة "وطن واحد" التى أطلقتها الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بأسيوط، مشيراً إلى دعم واهتمام المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بهذا القطاع المهم لتعريف وتوعية الطلاب بالحضارات المختلفة التى تمتلكها المحافظة، مؤكداً استمرار تلك الندوات والرحلات السياحية بناء على البروتوكول الموقع بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والمديريات والهيئات المختلفة بها.

 

ومن جانب آخر أكد محافظ أسيوط أهمية تجميل الشوارع والميادين بالمحافظة، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين المواطنين من خلال رفع مخلفات القمامة من الشوارع وزراعة الأشجار بها.

 

وقالت هالة فرغلى مدير عام شئون البيئة بمحافظة أسيوط، أنه تم غرس 40 شجرة فيكس زينة بطريق جامعة الأزهر بجانب سور كلية البنات بأسيوط  وإحاطتها بالطوب لحمايتها وذلك بالتعاون مع حى غرب أسيوط.

 

وأوضحت هالة فرغلى أنه تم رفع جميع المخلفات الموجودة بطريق جامعة الأزهر ودهان سور كلية البنات وأعمدة الإنارة بمعرفة حى غرب أسيوط، وتم حفر أماكن غرس الأشجار بواسطة إدارة الإنقاذ السريع، كما تمت الاستعانة بشركة كهرباء أسيوط لمعاينة أماكن كابلات الكهرباء قبل الحفر لغرس الأشجار مشيرة إلى اهتمام المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بقطاع البيئة وتقديمه لكل سبل الدعم الممكنة للحفاظ على الشوارع والميادين والبيئة المحيطة بالمواطنين.

 

رحلة العائلة المقدسة (1)
 
رحلة العائلة المقدسة (2)
 
رحلة العائلة المقدسة (3)
 
رحلة العائلة المقدسة (4)
 
رحلة العائلة المقدسة (5)
 
غرس الأشجار (1)
 
غرس الأشجار (2)
 
غرس الأشجار (3)
 
غرس الأشجار (4)
 
غرس الأشجار (5)
 

 


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