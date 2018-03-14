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الأربعاء، 14 مارس 2018 02:01 م
خالد صلاح
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تموين أرمنت تحرر 15 محضرا ومخالفة تموينية فى حملات لضبط الأسواق بالأقصر

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:44 م
تموين أرمنت تحرر 15 محضرا ومخالفة تموينية فى حملات لضبط الأسواق بالأقصر حملات تموينية - أرشيفية





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حررت مديرية تموين مركز ومدينة أرمنت 15 محضرا ومخالفة تموينية، وذلك فى إطار مجهودات مديرية التموين بمحافظة الأقصر لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز البلديه وضبط الاسعار بكافة مدن ومراكز المحافظة.
 
شملت الحملة تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين إدارة محلات بدون ترخيص، ومحضرين عدم وجود لافتة مخابز، ومحضر غلق مستودع بوتاجاز، ومحضرين عدم الاحتفاظ بفواتير سلع متمثلة فى 20 كيلو سكر و20كيلو أرز، و4 فرخة وزن 1100جرام، ومحضر لعدم تدوين الأسعار على 120 علبة عصير، و100كيس مكرونة، وتم عرض كافة المحاضر على النيابة العامة للتحقيق  واخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات.
 

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