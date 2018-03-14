تكريم طلاب جامعة قناة السويس لفوزهم بالمراكز الأولى بمؤتمر شباب الجامعات

تكريم طلاب جامعة قناة السويس لفوزهم بالمراكز الأولى بمؤتمر شباب الجامعاتالأربعاء، 14 مارس 2018 09:09 م
جانب من التكريم
الإسماعيلية – جمال حراجى
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كرمت جامعة قناة السويس، الطلاب الذين فازوا بالمراكز الأولى بمؤتمر شباب الجامعات المصرية، والذى أقيم تحت عنوان "التحديات والحلول الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030". بالتعاون مع مجلس الوزراء والجامعة الأمريكية، وبمشاركة بعض من الوزراء ونوابهم ومستشاريهم، ورؤساء الجامعات، ورئيس الجامعة الأمريكية.
وقال بيان صادر عن جامعة القناة، مساء اليوم أن التكريم جاء فى إطار تشجيع الطلاب علي التفكير والإبداع برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث شاركت جامعة قناة السويس فى المؤتمر بأربع طلاب، وهم حسين أبو المجد حسين - كلية الهندسة - مجال الطاقة ، نيرة محمد أحمد أبو سليمة - كلية الطب البيطرى - مجال التنمية الاقتصادية، وميادة رضا محمد عطية - كلية الهندسة - التنمية العمرانية، ناريمان أحمد حسانين محمد - كلية الآداب - مجال التنمية الاقتصادية، تحت إشراف منسق الوفد الدكتور محمد مصطفى الباز مدرس مساعد بكلية التجارة .
وحصل مشروع الطالب حسين أبو المجد حسين (كلية الهندسة) بالمركز الأول فى مجال الطاقه، كما حصل مشروع الطالبة نيرة محمد أحمد أبو سليمة (كلية الطب البيطرى) بالمركز الثانى فى مجال التنمية الاقتصادية.
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