تفاصيل مقتل سيدة بسبب خلافات الحموات على يد شقيق زوجة ابنها فى أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

"لم تر أختى يوم حلو مع زوجها بسبب هذه السيدة، وكانت تعيش فى عذاب، وضرب مستمر من زوجها بسبب افتراءاتها عليها فقررت التخلص منها فعزمت اختى وزوجها بمنزلى على الغداء، وتركتهم، ونفذت جريمتى"، بهذه الكلمات أقر مصطفى قطب بارتكابه الواقعة أمام ضباط شرطة قسم ثان أسيوط بعد إلقاء القبض عليه .

وقال المتهم خلال التحقيقات، أن حماة شقيقتى دائما ما تتعمد إهانتها، واختلاق المشكلات، والكذب على زوجها بمواقف لم تحدث حتى يصل زوجها لدرجة أن يقوم بضربها وإهانتها، وكانت دائما ما توصى ابنها لا يترك لها أى أموال.

وأضاف المتهم، أن شقيقته جلست تشكو همها طوال ليلة الجريمة حالها مع حماتها والمشاكل التى تتعرض لها يوميا بسبب مضايقاتها وسط بكاء مستمر، متابعًا: "فلم اتمالك نفسيى مع بكائها فطلبت من شقيقتى أن تأتى وزوجا صباحا إلى منزلنا وأننى سأعزمهما على الغداء دون أن أوضح لها نيتى وبالفعل جاءوا إلى مساكن الأربعين حيث أسكن وتركتهم وتوجهت إلى منزل شقيقتى حيث تسكن حماتها".

وأكمل المتهم اعترافاته قائلا: "طرقت الباب فردت المجنى عليها وقالت عايز أيه يا مصطفى فقلت لها "أنا جاى أسلم عليكم علشان بقالى فترة مجتش" وبعد تكرار السؤال قامت بإلقاء المفتاح لى فقمت بفتح الباب ودخلت حيث تسكن ودخل وجلست معها قليلا فقالت لى "تشرب أيه؟" فلقت لها أشرب شاى فدخلت إلى المطبخ لإعداد الشاى وأثناء تجهيزها الشاى قمت بذبحها وطعنها عدة طعنات ووجدت بعض أكسسوارات حريمى فقمت بأخذها حتى تظهر الجريمة وكأنها سرقة .

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من العميد صالح الخطيب مأمور قسم ثان أسيوط يفيد مقتل إحدى السيدات بمنزل كائن حارة سعد سرور بجوار مسجد مفتاح بمنطقة الوليدية ـ دائرة القسم.. وبالفحص تبين مقتل "ر . س . ع" 59 سنة ربة منزل ترتدى كامل ملابسها إثر إصابتها بجرح ذبحى بالرقبة وجروح قطعية بالخد الأيمن وكف اليد اليسرى وتم التحفظ على الجثة.. تحت تصرف النيابة.. وبسؤال نجلها "ه . ع . خ" 40 سنة عامل بجامعة أسيوط ومقيم بالطابق الأرضى بذات المنزل.لم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى تنسيقًا وفرع الأمن العام بأسيوط وضباط إدارة البحث الجنائى والنقيب محمد أبو دومة، والنقيب أحمد مهران، والنقيب أحمد أبو حطب معاونى مباحث قسم ثان أسيوط، وبرئاسة المقدم أحمد سليم رئيس مباحث قسم ثان أسيوط وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " م . ق . ش . ت " 29 سنة عامل ومقيم الأربعين دائرة قسم أول أسيوط شقيق زوجة نجل المجنى عليها عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة .علل ذلك لسوء علاقة المجنى عليها وشقيقته مما تسبب لها بأضرار نفسية ونظرًا لارتباطه الشديد بشقيقته الأمر الذى دفعه إلى الانتقام من المجنى عليها بالقتل دون علم شقيقته، وأرشد عن الأداة المستخدمة عبارة عن [سكين] تم ضبطها بمنزل المتهم.. وتى شرت عليها أثار دماء المجنى عليها وإكسسوارات حريمى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وبالعرض على المستشار أحمد علام مدير نيابة ثان أسيوط أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .