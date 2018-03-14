video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 08:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على مضمون تقرير الطب الشرعى في واقعة هتك عرض طفل حلوان

الأربعاء، 14 مارس 2018 07:54 م
تعرف على مضمون تقرير الطب الشرعى في واقعة هتك عرض طفل حلوان اغتصاب الأطفال - أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

كشف التقرير المبدئي للطب الشرعي في واقعة هتك عرض طفل على يد متسول في حلوان، إصابة الطفل بتهتك في فتحة الشرج، وإصابة باللسان والشفاه تم علاجها بخمس غرز.
 
وكانت نيابة حلوان تسلمت اليوم تقرير الطب الشرعى المبدئي في الواقعة.
 
 تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى العقد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا يفيد بهتك عرض الطفل "ع.ش" 9 سنوات، داخل المقابر، وقطع جزء من لسانه.
 
تم تكثيف التحريات الأمنية، وتمكن ضباط مباحث قسم حلوان برئاسة المقدم هانى أبو علم، رئيس المباحث، والرائد محمد فتحى، معاون أول القسم، من التعرف على المتهم وتبين أنه متسول يدعى "م.م" 38 سنة، وتبين أنه استدرج الطفل للمقابر وتعدى عليه جنسيا وأكل بأسنانه جزءا من لسان الطفل.
 
تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعى.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة عامل للجنايات اغتصب طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة بحمام مسجد بالمقطم

حلوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر

هتك عرض طفل

هتك عرض

اغتصاب الاطفال

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة