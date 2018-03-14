تعرف على مضمون تقرير الطب الشرعى في واقعة هتك عرض طفل حلوان

تعرف على مضمون تقرير الطب الشرعى في واقعة هتك عرض طفل حلوانالأربعاء، 14 مارس 2018 07:54 م
اغتصاب الأطفال - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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كشف التقرير المبدئي للطب الشرعي في واقعة هتك عرض طفل على يد متسول في حلوان، إصابة الطفل بتهتك في فتحة الشرج، وإصابة باللسان والشفاه تم علاجها بخمس غرز.
وكانت نيابة حلوان تسلمت اليوم تقرير الطب الشرعى المبدئي في الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى العقد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا يفيد بهتك عرض الطفل "ع.ش" 9 سنوات، داخل المقابر، وقطع جزء من لسانه.
تم تكثيف التحريات الأمنية، وتمكن ضباط مباحث قسم حلوان برئاسة المقدم هانى أبو علم، رئيس المباحث، والرائد محمد فتحى، معاون أول القسم، من التعرف على المتهم وتبين أنه متسول يدعى "م.م" 38 سنة، وتبين أنه استدرج الطفل للمقابر وتعدى عليه جنسيا وأكل بأسنانه جزءا من لسان الطفل.
تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعى.
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