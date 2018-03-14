تعرف على الخريطة الذهنية وكيفية استخدامها فى المذاكرة قبل الامتحانات

تعرف على الخريطة الذهنية وكيفية استخدامها فى المذاكرة قبل الامتحاناتالأربعاء، 14 مارس 2018 04:31 م
طلاب فى امتحانات – ارشيفية
كتبت نعمة القاضى
إضافة تعليق
الخريطة الذهنية سلاح فعال يجب على الطلاب استغلاله جيدا خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات ، حيث يمكن لهم استخدامها فى مراجعة الدروس، بوصفها واحدة من أهم أفكار نظام التعلم الذكى.
وتعد الخريطة الذهنية مرآة للدرس، وهى من الوسائل الفعالة والسريعة، حيث يتمكن الطالب من مراجعة فصل أو باب كامل عن طريق نظرة واحدة.
إضافة تعليق
صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين
"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة