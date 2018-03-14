تعرف على الخريطة الذهنية وكيفية استخدامها فى المذاكرة قبل الامتحانات







كتبت نعمة القاضى

الخريطة الذهنية سلاح فعال يجب على الطلاب استغلاله جيدا خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات ، حيث يمكن لهم استخدامها فى مراجعة الدروس، بوصفها واحدة من أهم أفكار نظام التعلم الذكى.

وتعد الخريطة الذهنية مرآة للدرس، وهى من الوسائل الفعالة والسريعة، حيث يتمكن الطالب من مراجعة فصل أو باب كامل عن طريق نظرة واحدة.