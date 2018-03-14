"تضامن الأقصر" تبحث تنفيذ 22 مشروعا للمرأة دعما لجهود تنمية المجتمع.. صور







الأقصر - أحمد مرعى

عقد أحمد عبيد الشاذلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، وقيادات إدارة تنمية مشروعات المرأة بالمديرية، سلسلة اجتماعات مع مسؤولى مشروعات المرأة على مستوى المحافظة، لبحث سبل تطوير آليات المشروعات وكيفية الاستفادة من مشروعات تنمية المرأة فى عملية التنمية، خصوصا أن هناك أكثرمن 22 مشروعا تخدم 22 قرية فى مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل التضامن بالأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أول اجتماع بمسؤولى مشروعات المرأة كان فى مدن إسنا والطود وأرمنت، لبحث دور المرأة فى التنمية، وبحث مشروعات المرأة وتحديثها، بشرط أن تكون حقيقية على أرض الواقع، لتساهم فى تنمية المجتمع، معربا عن تقديره للدور الذى تقوم به المرأة فى المجتمع.

حضر الفعاليات واللقاءات كل من: منى محمد حسن مدير قطاع المرأة بمديرية التضامن الاجتماعى، وعلى قناوى مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالمديرية، لتأكيد الدور الرقابى للمشروعات، وذلك فى مقر التكوين المهنى بالأقصر، إذ أكد أحمد عبيد فى تلك اللقاءات أهمية الدور الرقابى على تنفيذ المشروعات، ومن يتقاعس عن تنفيذ مشروعه سيخسره، ويتم إسناده لقرية أخرى، حتى يقوم المشروع بالدور الذى أُنشئ من أجله.