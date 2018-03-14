تركيا: أردوغان تحدث عن اكتمال تطويق عفرين مساء اليوم وليس السيطرة عليها

تركيا: أردوغان تحدث عن اكتمال تطويق عفرين مساء اليوم وليس السيطرة عليهاالأربعاء، 14 مارس 2018 12:50 م
أردوغان
رويترز
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قال مصدر فى مكتب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن الرئيس كان يشير فى تصريحاته عن سيطرة جيشه والقوات المتحالفة معه على مدينة عفرين بشمال سوريا مساء، اليوم الأربعاء، إلى اكتمال تطويق المدينة وليس سقوطها.
وكان إردوغان قد قال فى كلمة اليوم إنه يأمل أن تكمل القوات التركية سيطرتها على عفرين بحلول مساء اليوم.
وقال المصدر "عبارة ’أتمنى سقوط عفرين تماما بحول المساء’ فى الكلمة التى أدلى بها الرئيس ينبغى فهمها على أنها ’استكمال التطويق مساء اليوم’ ".
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