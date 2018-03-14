video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 05:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تركى آل الشيخ ينشر فيديو زيارته لمستشفى 57357

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:39 ص
تركى آل الشيخ ينشر فيديو زيارته لمستشفى 57357 زيارة تركى آل الشيخ لمستشفى سرطان الأطفال





كتب إسلام جمال
إضافة تعليق

زار تركى آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم رئيس هيئة الرياضة السعودية، مستشفى سرطان الأطفال 57357، وتبرع بمبلغ مليون دولار لصالح المستشفى.

ونشر آل الشيخ، فيديو لكواليس زيارته للمستشفى بصحبة الفنانين عمرو دياب ومحمد هنيدى ومحمد حماقى، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب معلقاً على زيارته :"كواليس أول زيارة لمستشفى 57357 والتبرع بمليون دولار من حسابى الشخصى.. الابتسامة على وجههم سعادة عظيمة.. شفاهم الله".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خالد الغندور: الإعلان عن تجديد عبدالله السعيد مع زيارة تركى آل شيخ للأهلى

بسبب تربل إتش.. محمد هنيدى يمازح تركى آل شيخ على تويتر

عمرو دياب

محمد هنيدى

تركى آل الشيخ

مستشفى 57357




لا تفوتك
"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة