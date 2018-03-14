تركى آل الشيخ ينشر فيديو زيارته لمستشفى 57357

تركى آل الشيخ ينشر فيديو زيارته لمستشفى 57357الأربعاء، 14 مارس 2018 04:39 ص
زيارة تركى آل الشيخ لمستشفى سرطان الأطفال
كتب إسلام جمال
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زار تركى آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم رئيس هيئة الرياضة السعودية، مستشفى سرطان الأطفال 57357، وتبرع بمبلغ مليون دولار لصالح المستشفى.
ونشر آل الشيخ، فيديو لكواليس زيارته للمستشفى بصحبة الفنانين عمرو دياب ومحمد هنيدى ومحمد حماقى، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وكتب معلقاً على زيارته :"كواليس أول زيارة لمستشفى 57357 والتبرع بمليون دولار من حسابى الشخصى.. الابتسامة على وجههم سعادة عظيمة.. شفاهم الله".
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