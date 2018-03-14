ترامب يختار المعلق التلفزيونى كودلو كمدير للمجلس الاقتصادى للبيت الأبيض

ترامب يختار المعلق التلفزيونى كودلو كمدير للمجلس الاقتصادى للبيت الأبيضالأربعاء، 14 مارس 2018 07:34 م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(رويترز)
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ذكرت صحيفة واشنطن بوست ومحطة تلفزيون سي.إن.بي.سى اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اختار المعلق التلفزيونى ومستشاره فى الحملة الانتخابية لارى كودلو ليحل محل جارى كوهين كمدير للمجلس الاقتصادى للبيت الأبيض.
وقالت سي.إن.بي.سى إن إعلانا بقرار ترامب قد يصدر غدا الخميس.
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