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الأربعاء، 14 مارس 2018 06:49 م
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تداول صور لانقلاب أتوبيس وتحطم سيارة فى حادث على طريق السويس

الأربعاء، 14 مارس 2018 06:11 م
تداول صور لانقلاب أتوبيس وتحطم سيارة فى حادث على طريق السويس صورة من الحادث





كتب هيثم سلامة
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تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حادث انقلاب أتوبيس فى طريق السويس بعد كمين الرحاب باتجاه مدينة نصر، مما أدى إلى توقف المرور.

 

وتظهر الصور انقلاب أتوبيس على أحد جانبيه فى عرض الطريق، وتحطم سيارة ملاكى، وتواجد سيارات الإسعاف وسيارة مطافئ.

الحادث
الحادث
سيارات الاسعاف
سيارات الإسعاف

 

 

 

 


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انقلاب سيارة

انقلاب أتوبيس

كمين الرحاب




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