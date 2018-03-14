تداول صور لانقلاب أتوبيس وتحطم سيارة فى حادث على طريق السويس

تداول صور لانقلاب أتوبيس وتحطم سيارة فى حادث على طريق السويسالأربعاء، 14 مارس 2018 06:11 م
صورة من الحادث
كتب هيثم سلامة
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تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حادث انقلاب أتوبيس فى طريق السويس بعد كمين الرحاب باتجاه مدينة نصر، مما أدى إلى توقف المرور.
وتظهر الصور انقلاب أتوبيس على أحد جانبيه فى عرض الطريق، وتحطم سيارة ملاكى، وتواجد سيارات الإسعاف وسيارة مطافئ.
الحادث
سيارات الإسعاف
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