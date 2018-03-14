تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة رضيع فى الجيزة







كتب بهجت أبو ضيف

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة رضيع ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل رضيع ببولاق الدكرور، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة لطفل حديث الولادة ملقى بجانب الطريق، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ إجراء التحريات لبيان سبب الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.