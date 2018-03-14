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"تحديث الصناعة" يبحث مع إحدى الشركات تطوير قطاع الإكسسوارات

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:18 م
"تحديث الصناعة" يبحث مع إحدى الشركات تطوير قطاع الإكسسوارات جولة وفد من مركز تحديث الصناعة





كتب - إسلام سعيد
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فى إطار توجهات وزراة الصناعة والتجارة وحرص مركز تحديث الصناعة على تعميق الصناعة المصرية وتقليل فجوة الواردات ، قام وفد من مركز تحديث الصناعة بزيارة شركة بلازا للصناعات المعدنية بالمنطقة الصناعية بجمصة وذلك لخلق فرصة استثمارية جديدة وبحث إمكانية تصنيع منتجات جديدة مكملة من اكسسوارات الأثاث والتى تخدم قطاع عريض من المستفيدين بالقطاع، والتى يتم استيراد كميات كبيرة جداً منها من الخارج.

وقد أبدت الإدارة إعجابها للفكرة وتم الاتفاق على بحث الكميات والاحتياجات التقديرية المطلوبة تمهيداً لعمل "النماذج" اللازمة للبدء فى عمليات التصنيع.

 


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