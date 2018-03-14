تجديد حبس مسئول بمحافظة الإسماعيلية ومهندس ومحاسب ورجل أعمال 15 يوما

الإسماعيلية – صبرى غانم

قرر أحمد سمير مدير نيابة مركز الإسماعيلية، بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، تجديد حبس مدير التفتيش المالى والإدارى بمحافظة الإسماعيلية ورجل أعمال ومحاسب قانونى ومهندس بمجلس مدينة أبوصوير بالإسماعيلية 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم "محمود.ز.م" رجل أعمال بالاتفاق مع المتهم الثانى "محمد.ع.ح" محاسب قانونى الوسيط بدفع رشوة للمتهم الثالث"ماجد.ع.م"مهندس بمجلس مدينة أبو صوير نظير إنهاء إجراءات ترخيص مجمع صناعى لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات بالمنطقة الصناعية بدائرة مركز أبوصوير نظير مبلغ مالى على أن يتم تسليم دفعة من المبلغ 5 آلاف جنيه كعربون وعقب إنهاء الإجراءات سيتم الحصول على باقى المبلغ المتفق عليه .

ووجهت النيابة العامة للمهندس تهم استغلال النفوذ والتربح من وظيفته والحصول على رشاوى والخروج عن مقتضيات العمل الوظيفى.

وعقب تفريغ المحادثات التليفونية أمام النيابة العامة ظهر متهم رابع فى القضية حيث وردت له تسجيلات فى المحادثات التى تمت بين رجل الأعمال والمحاسب القانونى والمهندس وتبين أنه مدير التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة الذى طلب خلال إحدى المكالمات مبلغ 40 ألف جنيه نظير إنهاء إجراءات ترخيص المجمع الصناعى، كما تبين حصوله على 20 ألف جنيه من المبلغ المتفق عليه ومتبقى له 20 ألف جنيه أخرى.

وعقب ذلك قرر مدير نيابة مركز الإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر أبوغنيمة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية ضبط وإحضار المتهم الرابع فى القضية "مجدى.ع.ح.ا"54 عاما مدير التفتيش المالى والإدارى بمحافظة الإسماعيلية .

وتمكنت مأمورية من ضباط الرقابة الإدارية من القبض على مدير التفتيش المالى والإدارى من داخل مكتبه بديوان عام محافظة الإسماعيلية وبحوزته أحد الاختام المقلدة لشعار الجمهورية يستخدمها فى إنهاء الإجراءات غير القانونية .

ووجهت النيابة للمتهم تهم التربح واستغلال النفوذ واستخدام ختم مقلد فى عمليات حصوله على الرشاوى مقابل إنهاء الإجراءات للمتعاملين معه.

وواجهت النيابة العامة المتهمين الأربعة بالتسجيلات التى أجراها ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية وعقب استجوابهم لعدة ساعات أصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم.

وكان ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية ألقوا القبض على مهندس بمجلس مدينة أبوصوير أثناء تلقيه رشوة من رجل أعمال نظير إنهاء إجراءات ترخيص مجمع صناعى بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية كما تم ضبط الوسيط محاسب قانونى والمتهم الرابع مدير عام التفتيش المالى والإدارى بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت معلومات سرية وردت إلى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية مفادها قيام المتهم "محمد.ع.ح" 33 عاما محاسب قانونى ومقيم حى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية بالتوسط بين المتهم "محمود.ز.م"رجل أعمال 56 عاما ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية والمتهم "ماجد.ع.م"51 عاما مهندس بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة أبوصوير والمتهم "مجدى.ع.ح" 54 عاما مدير التفتيش المالى والإدارى بديوان عام محافظة الإسماعيلية والاتفاق على دفع رشوة من رجل الأعمال إلى المهندس كما تم الاتفاق مع مدير التفتيش بالمحافظة على دفع 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة استلم منها 20 ألف جنيه ومتبقى 20 ألف اخرين وذلك مقابل إنهاء إجراءات ترخيص مجمع "ز" الصناعى للملابس الجاهزة والمفروشات بالمنطقة الصناعية بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية .

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات عقب اتخاذ الإجراءات القانونية وتسجيل وتصوير لقاءاتهم ومحادثاتهم التليفونية.

وتمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية من القبض على المتهمين الثلاثة رجل الأعمال والمهندس والمحاسب القانونى أثناء تلقى الثانى رشوة من الأول فى وجود المتهم الثالث قدرها 5 آلاف جنيه عربون مقابل إنهاء الترخيص كما تم القبض على المتهم الرابع بمكتبه بديوان عام محافظة الإسماعيلية عقب ورود اسمه والاتفاقات التى اجراها مع الوسيط ورجل الأعمال وعقب استصدار اذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره .

تم التحفظ على المتهمين والمبلغ المضبوط وختم الشعار المقلد وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2162 لسنة 2018 جنايات مركز أبوصوير وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق جددت 15 يوما أخرى.